Borja Sémper (PP) vuelve a la vida política tras superar un cáncer de páncreas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz nacional, Borja Semper, en el Comité de dirección del partido

El contexto Sémper ha sido recibido entre aplausos y caras de alegría a su llegada al Comité de Dirección del Partido Popular de este lunes. Ha estado apartado de la actividad política durante diez meses.

Borja Sémper ha superado un cáncer de páncreas y ha regresado a la política, reincorporándose al Partido Popular tras diez meses de ausencia. Este lunes, asistió al Comité de Dirección del PP, donde fue recibido con aplausos y abrazos, incluido el del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general, Miguel Tellado. Sémper, vicesecretario de Cultura del PP, está listo para retomar su actividad política tras completar su tratamiento. La noticia ha sido celebrada por compañeros de partido y políticos de otras formaciones, como el ministro socialista Félix Bolaños y Gabriel Rufián de ERC. Sémper anunció su diagnóstico el 14 de julio y recientemente confirmó su recuperación en El Hormiguero. El 8 de diciembre informó que había finalizado su tratamiento de quimioterapia y que su salud estaba bien, permitiéndole volver a la política con normalidad.

Borja Sémper ha superado un cáncer de páncreas y vuelve a la política. Regresa a su partido, al PP, tras diez meses, un tiempo que definió como un paréntesis. De hecho, Sémper ha reaparecido este lunes, asistiendo al Comité de Dirección del Partido Popular.

Allí, el que hasta el momento de su diagnóstico era el portavoz nacional popular, ha sido recibido entre aplausos, caras de felicidad y abrazos. Uno de los que le ha estrechado entre sus brazos ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Pero también, el secretario general, Miguel Tellado. Porque el vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, está listo para volver a la primera línea política, tras tener que abandonarla temporalmente para empezar el tratamiento contra el cáncer.

También es cierto que Sémper ha participado en algún acto puntual, aunque en esta ocasión ya es algo oficial. Así lo ha confirmado y celebrado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo: "Hoy se ha incorporado el portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper". "A veces los partidos damos buenas noticias y esta sin duda es una de las mejores noticias que podíamos dar hoy, la que nos llena de alegría".

Desde otros partidos también han llegado felicitaciones para el político vasco. "Me alegra enormemente la vuelta de Borja Sémper a la vida pública. Un abrazo muy fuerte", ha escrito en redes sociales el ministro de la Presidencia, el socialista Félix Bolaños.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha escrito: "bienvenido", junto a un emoji de dos personas abrazándose.

Hay que recordar que el político vasco anunció que padecía cáncer de páncreas el pasado 14 de julio. Ya en enero, se le pudo ver en la reunión del mismo órgano del PP, aunque no se reincorporó porque todavía tenía que afrontar parte del tratamiento. En una rueda de prensa en Génova precisó que la fase en la que se encontraba el tumor, "muy primigenia", permitía a los médicos tener "expectativas razonables" de curación y la semana pasada, en El Hormiguero, confirmó que estaba "libre" de cáncer.

El pasado 8 de diciembre, Sémper informó de que había terminado el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer y que por el momento todo iba bien. Tan bien que, este lunes, su vida profesional dentro de la política y del PP ha vuelto a la normalidad.

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