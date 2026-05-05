El Gobierno aprueba la oferta de empleo público para 2026 con más de 27.000 plazas para el Estado

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López

.Los detalles Contando las plazas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la OEP 2026 supera las 37.000 plazas, un número ligeramente superior a la del año pasado.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para la oferta pública de empleo (OEP) de 2026, centrada en transformación digital, mejora de servicios esenciales y áreas estratégicas. Se convocarán 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42% más que en la oferta anterior. Destacan las 26.886 plazas para la Administración General del Estado, con 20.541 de turno libre y 6.345 para promoción interna, además de 346 plazas para emergencias climáticas. La OEP también prioriza la transición ecológica y la protección civil, con 852 plazas en el Ministerio de Transición Ecológica y 601 en Transportes y Movilidad Sostenible. Además, se refuerzan sanidad y educación, duplicando plazas en hospitales y centros de salud. Se busca mejorar la cobertura de procesos selectivos, incluyendo un informe de diagnóstico si la cobertura es menor al 75%. La oferta cumple con el cupo del 10% para personas con discapacidad, ofreciendo 2.689 plazas, de las cuales 538 son para discapacidad intelectual.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con nueva oferta pública de empleo para 2026. La oferta se estructura en torno a tres ejes principales: la transformación digital de la Administración Pública, la mejora de los servicios esenciales y una planificación que gira sobre las áreas estratégicas.

Según el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, "se trata de un refuerzo decidido e inmediato de aquellas áreas de políticas públicas que los departamentos han definido como prioritarias, especialmente en relación con las necesidades urgentes derivadas del contexto político, económico y medioambiental".

Captar especialistas en IA, Ciberseguridad y datos

Una de las principales novedades que incorpora la OEP de 2026 es que se convocarán 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42% más que en la anterior oferta. Además, y por primera vez, se convocarán pruebas de acceso por especialidades para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (TIC), con el objetivo de captar especialistas en Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Ciencia del Dato.

"Si queremos transformar la Administración, no basta con cubrir las bajas. Hay que reconfigurar el Estado. La fuerza de lo público necesita aplicar las nuevas tecnologías y todo el talento para resolver los nuevos problemas de la gente", ha expresado el ministro.

Actualmente, el porcentaje de ciudadanos que usan los sitios web oficiales del Gobierno o sus Apps es superior a la media europea (un 83% frente a un 75%). España está, además, 7 puntos por encima de la media europea en la digitalización de la Administración Pública, según el Informe de la Década Digital de la Comisión Europea. Aun así, el objetivo del Ejecutivo es aumentar un 25% los procedimientos administrativos digitales, según ha anunciado el ministro López en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, se constituirá una alianza por el talento STEM (capacidades en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), para mejorar la competitividad de la oferta pública y asegurar la cobertura de vacantes.

Respecto a la capacitación digital, el plan de competencias digitales integrará módulos obligatorios de IA y herramientas de datos en todos los cursos selectivos de esta oferta, al tiempo que se fortalecerán las competencias digitales de todos los empleados públicos.

"Con esta Oferta demostramos que se puede y se debe integrar la Inteligencia Artificial y crear trabajo a la vez. Hoy es el Estado quien lidera el cambio del verbo destruir por transformar cuando hablamos del impacto de la IA sobre el empleo", ha destacado López.

La OEP de 2026 contempla 26.886 nuevas plazas para la AGE (20.541 correspondientes al turno libre y 6.345 para promoción interna), a las que se añaden 346 de la OEP extraordinaria para personal destinada a dar respuesta a la emergencia climática, como meteorólogos, ingenieros de montes y forestales y agentes medioambientales.

Teniendo en cuenta ambas ofertas, se crearán 6.200 empleos netos. Las ofertas de empleo público desde 2021 han generado empleo neto y han logrado rejuvenecer la edad media de sus plantillas en más de dos años, hasta los 49 años. Contando las plazas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la OEP 2026 supera las 37.000 plazas, un número ligeramente superior a la del año pasado.

Refuerzos para protección civil e infraestructuras

Otra de las novedades de esta OEP es que se ha diseñado superando la tradicional gestión de cubrir las bajas con altas y priorizando por primera vez la dotación de recursos humanos en áreas estratégicas que surgen del análisis prospectivo de las necesidades de país.

La oferta identifica necesidades de refuerzo para el impulso y liderazgo de la transición energética, prevención de las emergencias climáticas y lucha contra el cambio climático, y para ello prevé 852 plazas en cuerpos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Se prioriza así la dotación de personal en materia de transición ecológica, emergencia climática y protección civil en la OEP, con una oferta extraordinaria de 346 puestos, dedicados específicamente a fortalecer la presencia del Estado y la capacidad de gestión en zonas afectadas por las recientes emergencias climáticas.

Dentro de las dotaciones en áreas estratégicas destaca también las 601 plazas adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para mejorar las infraestructuras; así como las 400 plazas que forman parte de una estrategia comercial que incluye la expansión y refuerzo del tejido productivo y que dependen del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Asimismo, se lanzarán 1.589 plazas de personal civil, dependientes de los ministerios del Interior y de Defensa, para reforzar la seguridad pública, protección de la ciudadanía y refuerzo de las capacidades de defensa.

En cuanto al tercero de los ejes, el de la mejora de los servicios públicos y atención a la ciudanía, la OEP refuerza la red de 3.200 oficinas de atención a la ciudadanía repartidas por todo el territorio (Seguridad Social, SEPE, Agencia Tributaria, Catastro, DGT, Subdelegaciones de Gobierno, gerencias territoriales de Justicia…).

Además, se realizará una oferta récord en sanidad pública, duplicándose las plazas de hospitales y centros de salud del Estado (1.037 plazas), y un refuerzo del ámbito educativo de la AGE, con 40 plazas de catedrático de enseñanza secundaria para Ceuta y Melilla, que permitirán la promoción profesional y la especialización de este colectivo.

Mejorar la cobertura de los procesos

Con el propósito de aumentar la cobertura de plazas en algunos procesos selectivos, esta OEP incluirá la obligatoriedad para los centros gestores de elaborar un informe de diagnóstico y con medidas de adaptación de las pruebas, agilización del proceso, comunicación y captación de talento, si la cobertura en la última convocatoria ha sido menor al 75%.

Se monitorizarán los procesos selectivos para que no se alarguen más de un año desde que se publica la convocatoria y se continuará con la descentralización de las pruebas en varias sedes por todo el territorio.

La oferta cumple con el cupo del 10% para personas con discapacidad y en total se ofrecerán 2.689 plazas, de las que 538 son para personas con discapacidad intelectual.

"Esta oferta no va sólo de generar empleo neto por sexto año consecutivo. Va de fortalecer al Estado que protege a la gente ante la incertidumbre global y evidencia la visión de país que defiende el Gobierno: un país innovador, intergeneracional, competitivo y comprometido", ha concluido el ministro.

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