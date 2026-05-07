Raquel Ejerique responde a Ayuso tras hablar del hantavirus: "Si algo demostró en la pandemia es su incapacidad para gestionar la sanidad madrileña"

Tras las críticas de Ayuso al Gobierno por el hantavirus, Raquel Ejerique recuerda la gestión de la presidenta durante la pandemia y asegura que su "autoridad moral, científica y de gestión queda lejos de la confianza general".

Recién llegada de su viaje por México, Isabel Díaz Ayuso se ha metido de lleno en la crisis del hantavirus. Como no podía ser de otro modo, ha lanzado ataques al Gobierno y se ha preguntado por qué se ha elegido Madrid para enviar a los pasajeros españoles del crucero, para después asegurar que el hospital Gómez Ulla es un centro "de primer orden" para abordar esta situación.

Raquel Ejerique se muestra rotunda y asegura que Ayuso "si algo demostró en la pandemia es su incapacidad para gestionar médicamente la sanidad madrileña".

En este sentido, recuerda el caso de los mayores de las residencias madrileñas, a los que "no solo no trasladó a hospitales, sino que tampoco les dio la alternativa ni de la atención primaria, ni de la atención a domicilio". A la gran mayoría, añade, "ni siquiera les dejó salir de las residencias, que se convirtieron en focos infecciosos que agravaron el problema".

Por ello, considera que "la autoridad moral, científica y de gestión de Isabel Díaz Ayuso en el caso de un brote queda bastante lejos de la confianza general". Además, recuerda que Ayuso "gastó muchos millones" en el Isabel Zendal, dedicado a pandemias, "que no va a ser utilizado y que tampoco ha puesto a disposición ella".

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