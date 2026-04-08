El exasesor de Ayuso imputado por la crisis de las residencias reconoce que no se medicalizaron porque no había médicos

¿Por qué es importante? Antonio Burgueño ha reconocido también que él elaboró un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego ha asegurado que se lo encargó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El doctor Antonio Burgueño, exasesor de la Comunidad de Madrid, ha admitido que al inicio de la pandemia no se medicalizaron las residencias por falta de médicos. Ante el Tribunal de Collado Villalba, donde estaba citado como imputado, Burgueño culpó al Gobierno central y al doctor Fernando Simón de la gestión de la crisis sanitaria en 2020. Aunque Burgueño elaboró un plan de choque por iniciativa propia, afirmó que fue encargado por Isabel Díaz Ayuso. Las declaraciones fueron suspendidas debido a un informe del Ministerio Fiscal pendiente de notificación. Este caso fue promovido por un particular, no por las querellas de Marea de Residencias.

El doctor Antonio Burgueño, exasesor de la Comunidad de Madrid, ha reconocido este miércoles que en el inicio de la pandemia del coronavirus no se medicalizaron las residencias porque no había médicos. Así lo ha afirmado ante el Tribunal de Instancia de Collado Villalba (Madrid) donde estaba citado para declarar como imputado.

En la Sección Civil y de Instrucción de este tribunal, plaza número 2, estaban previstas las comparecencias como investigados de Burgueño, del ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y de su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por el caso de las residencias. La abogada de la acusación particular, Alejandra Jacinto, ha explicado que las declaraciones han sido suspendidas porque hay un informe del Ministerio Fiscal que todavía no ha sido notificado a las partes para que se pronuncien, según ha informado EFE.

En declaraciones a los periodistas, Burgueño ha asegurado que las residencias no se medicalizaron porque no había médicos para hacerlo y ha responsabilizado de la gestión de la crisis sanitaria en 2020 al Gobierno central, culpando de todo al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

También ha reconocido que él elaboró un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego ha asegurado que se lo encargó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En los primeros días de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, Ayuso nombró a Burgueño como su principal asesor para hacer frente a la pandemia de la covid-19 y le encargó elaborar el plan de choque aprobado por el Ejecutivo regional, una de cuyas medidas principales era medicalizar las residencias, algo que finalmente no se hizo.

Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran que su testimonio puede ser clave para saber por qué se discriminó a las personas mayores que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid. Carlos Mur firmó el protocolo que impidió el traslado de personas mayores de residencias a hospitales públicos, mientras que Peromingo está considerado el autor intelectual del documento.

Ambos ya han declarado en otras causas como imputados. Este procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las querellas impulsadas por Marea de Residencias entre 2020 y 2021, ni de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, sino que fue promovido por un particular, hijo de una persona fallecida en el Hospital La Fuenfría, ubicado en el municipio de Cercedilla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.