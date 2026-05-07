Agustín Martín, capitán de barco, explica el protocolo seguido por el MV Hondius tras el brote de hantavirus

Agustín Martín, presidente de la Federación Estatal de Marinos Mercantes, analiza las medidas tomadas por el capitán del HV Hondiuos tras el brote de hantavirus, así como el protocolo en caso de que muera un pasajero a bordo.

El capitán Agustín Martín, presidente de la Federación Estatal de Marinos Mercantes, analiza en Más Vale Tarde el protocolo seguido por el capitán del MV Hondius tras conocerse el primer fallecimiento de uno de sus pasajeros contagiado con hantavirus.

Asegura que la decisión del capitán de comunicar la muerte al resto de pasajeros "no la toma directamente él, sino que normalmente él ha contactado primero con la compañía naviera".

De este modo, explica que en tierra hay una persona designada por la naviera que está en contacto con la cúpula y los servicios jurídicos y médicos y que el capitán habría actuado conforme a lo que este asesor le habría dicho.

En el caso de los barcos mercantes como ha capitaneado, Martín señala que no hay médico y son los propios marineros, con conceptos básicos de medicina marítima y un botiquín adaptado a la zona por la que navegan, los que, con el apoyo de un teléfono de contacto 24 horas, abordan las cuestiones médicas.

Sin embargo, en el caso de un barco de crucero como el MV Hondius hay personal sanitario y una pequeña clínica a bordo "con todos los medicamentos que les pueden hacer falta", así como máquinas para medir la tensión.

En estos momentos, en el crucero permanece uno de los tres muertos por hantavirus de este brote. El capitán apunta que el cadáver se habría guardado en "una zona refrigerada preparada para tener esos cadáveres a la espera de la llegada a puerto". En los barcos de carga, asegura, esto podría realizarse incluso en la propia cámara donde se guarda el pescado, sacando previamente la captura.

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