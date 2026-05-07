Juan Fernández-Miranda pide que el Gobierno tenga "un único portavoz" para informar del hantavirus: "Intranquiliza que cada uno diga una cosa"

Mónica García y Margarita Robles han discrepado públicamente sobre las medidas de aislamiento a los pasajeros del crucero afectado por hantavirus.

Las discrepancias en el Gobierno sobre la gestión del brote de hantavirus están generando incertidumbre en la población, que teme la aparición de nuevos casos. Durante el programa Más Vale Tarde, la periodista Raquel Ejerique criticó la mezcla de medidas científicas y gestión de la opinión pública, señalando que la OMS y el gobierno canario tienen enfoques diferentes. Juan Fernández-Miranda sugirió que debería haber un único portavoz gubernamental, como la ministra de Sanidad, para evitar contradicciones entre ministros, como las ocurridas entre Mónica García y Margarita Robles sobre la cuarentena de un crucero afectado.

Las discrepancias del Gobierno a la hora de informar sobre la gestión del brote de hantavirus está generando algunas dudas entre la población, que observa con temor cómo se van conociendo nuevos casos de esa enfermedad.

Durante el debate de Más Vale Tarde, la periodista Raquel Ejerique ha criticado que se están "mezclando" en el Ejecutivo "las medidas científicas y la gestión de la opinión pública", dado que la OMS pide un tipo de actuación en base a un criterio y, por ejemplo, el gobierno canario apuesta por otro.

Sin embargo, Juan Fernández-Miranda tiene claro que "la primera medida que habría que tomar en el Gobierno es que haya un único portavoz". De esta manera, se evitarían los cruces de declaraciones como el que se ha dado entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y la de Defensa, Margarita Robles, a cuenta de la cuarentena a la que se tendrán que someter los pasajeros del crucero afectado.

En este sentido, el periodista ha considerado que la portavoz única del Gobierno podría ser la ministra de Sanidad "dado que le compete" el asunto. "No hay nada peor para intranquilizar a la sociedad que escuchar a un ministro que dice una cosa y otro que dice otra, o incluso tres, que es lo que está pasando", ha sentenciado.

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