Zapatero pide "confianza" e insiste en que no tiene "absolutamente nada" fuera de España: "Siempre me conduje con decencia"

"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza", ha indicado.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido "confianza" y ha insistido en que no tiene "absolutamente nada" fuera de España. Así lo ha indicado Zapatero en un comunicado que ha remitido a los medios de comunicación tras su declaración de este miércoles ante la Audiencia Nacional.

Zapatero ha comenzado su comunicado dando las gracias tanto a la prensa como a la ciudadanía por la espera. "He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas", ha señalado.

Así, el expresidente ha hecho hincapié en que se le acusa de "muy graves delitos que no he cometido". "Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza", ha indicado.

De esta manera, Zapatero ha comunicado que ha presentado al Tribunal una "autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta". Porque, según ha defendido, no tiene "absolutamente nada fuera de España".

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