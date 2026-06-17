Zapatero niega haber influido en el rescate de Plus Ultra y utiliza la fórmula del "no sé" y del "no" ante el juez Calama

Los detalles El juez Calama le sitúa en el "vértice" de una trama de tráfico de influencias, pero Zapatero niega haber maniobrado para el rescate de Plus Ultra en contra de la principal tesis de la investigación. Una declaración histórica en la que solo está respondiendo al juez y a su defensa.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez José Luis Calama las acusaciones en el caso Plus Ultra, entre ellas haber influido en el rescate de la aerolínea que recibió 53 millones de euros en 2021. Zapatero, primer expresidente citado como investigado, llegó a la Audiencia Nacional evitando a la prensa. Durante su declaración, que comenzó a las 9:10, respondió solo a preguntas del juez y su defensa. Se investigan delitos como tráfico de influencias y blanqueo. Aunque defiende su inocencia, el juez lo sitúa en el "vértice" de una trama de influencias. laSexta te mantiene informado con toda la actualidad.

Utilizando fórmulas como "no sé" y "no", el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez José Luis Calama las acusaciones por las que está imputado en el caso Plus Ultra, entre ellas la de haber influido de alguna forma en el rescate de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros en 2021.

Era la primera vez que un expresidente del Gobierno acudía a declarar como investigado. Zapatero llegaba a la Audiencia Nacional poco antes de las nueva de la mañana. Accedía directamente en coche a la puerta principal ahorrándose el habitual paseíllo ante los medios, y con gesto relajado lanzaba un saludo al aire.

Ya en la sala, el juez intentaba blindar su declaración retirando los teléfonos móviles a todos los presentes. El expresidente del Gobierno comenzaba a declarar a las 9:10 horas, contestando solo a preguntas del juez y de su defensa en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía.

En la declaración está presente también la Fiscalía y la acusación popular, unificada en el Partido Popular, cuyo letrado Alberto Durán ha sido el único por parte de las acusaciones en poder acceder a la sala. Vox, la ultracatólica Hazte Oír y Iustitia Europa presionan al PP para que solicite la prisión provisional para el expresidente.

Como hizo al conocerse su imputación, Zapatero ha insistido ante el extenso interrogatorio del juez en que no ha influido ante ninguna administración pública en favor de Plus Ultra, negando así la principal tesis de la investigación, según relatan fuentes presentes en la sala a laSexta.

Pese a defender su inocencia, el juez le sitúa en el "vértice" de una trama de tráfico de influencias, para la que aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.

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