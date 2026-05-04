Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor tras afirmar que le contactó para sobornarle

El contexto El comisionista aseguró en un programa de televisión, sin pruebas, que el ministro se puso en contacto con él para ofrecerle dinero a cambio de que guardara silencio.

Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha demandado al comisionista Víctor de Aldama por vulneración del derecho al honor. Aldama ha acusado públicamente a Bolaños de ofrecerle dinero a cambio de su silencio, lo que el ministro considera una falsedad sin pruebas. La demanda, presentada ante el Tribunal de Instancia de Madrid, busca que Aldama se retracte y deje de hacer tales afirmaciones en cualquier medio. Además, Bolaños solicita una indemnización de 70.000 euros y que Aldama publique el fallo en sus redes sociales si es condenado. Bolaños asegura no tener relación alguna con Aldama ni con su entorno.

Félix Bolañosha demandado a Víctor de Aldama. El comisionista ha estado hablando durante meses en varios programas y vertiendo sobre algunos ministros, así como contra Pedro Sánchez, una serie de acusaciones. Y, por ello, el ministro de Justicia ha decidido interponer una demanda porque considera que Aldama ha vulnerado su derecho al honor al afirmar que le habría contactado para ofrecerle dinero a cambio de su silencio.

Según ha podido saber laSexta, Bolaños presentó este pasado viernes una demanda de protección del derecho al honor contra Aldama ante la sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid. De esta manera, ha cumplido el deseo del comisionista, que en uno de los programas reconoció que "es la manera en la que judicialmente podremos aportar lo que he dicho" con respecto a sus acusaciones de que el ministro le contactó para sobornarle a cambio de su silencio.

La reclamación de Bolaños incluye la petición de que, en caso de ser condenado, Aldama tenga que publicar el fallo en sus redes sociales y que tenga que pagarle 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

Tal como recoge la demanda de Bolaños, el ministro también ha solicitado que Aldama deje de realizar afirmaciones de tal magnitud "ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y/o redes sociales) o por cualquier otra vía".

El ministro ha señalado "las falsedades que este (Aldama) está profiriendo ante la prensa y en sus redes sociales sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio, tratando de involucrar" a Bolaños "en asuntos con los que no guarda relación alguna", recalcando que en su comparecencia en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas el comisionista no hizo referencia alguna al ministro de Justicia.

Bolaños ha enfatizado que "no conoce ni ha hablado nunca, ni tiene ni ha tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el Sr. Aldama, se llama D. Ramón Bermejo".

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