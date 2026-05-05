Israel aprueba prorrogar seis días más la detención de los dos activistas de la Flotilla

Los detalles El Tribunal de Magistrados de Ashkelón ha aceptado la petición de la Policía israelí, que había solicitado esta prórroga para seguir investigando los presuntos delitos de terrorismo de ambos.

El Tribunal de Magistrados de Ashkelón ha decidido prorrogar seis días más la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y del brasileño Thiago Ávila, miembros de la Flotilla Global Sumud, mientras se investiga su presunto vínculo con Hamás. Ambos fueron arrestados junto a otros 170 activistas cuando el Ejército israelí interceptó parte de la flotilla en aguas internacionales. Desde su detención, están en huelga de hambre y siendo interrogados por presuntos lazos con el grupo islamista palestino. Su abogada, Hadeel Abu Salih, asegura que niegan cualquier conexión con actividades terroristas.

El Tribunal de Magistrados de Ashkelón ha decido este martes prorrogar otros seis días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek así como del brasileño Thiago Ávila, miembros de la Flotilla Global Sumud, mientras se continúa investigando su presunto delito de terrorismo ya que Israel les acusa de estar vinculados con Hamás.

La audiencia de Abukeshek ha durado tan solo 12 minutos, en comparación a la media hora que se prolongó la de su compañero brasileño Thiago Ávila, pero en ambos casos el resultado ha sido la prórroga de su detención por seis días más.

Ambos han permanecido durante las audiencias dentro de un cubículo de cristal con entre cinco y seis policías custodiándolos en ese pequeño espacio, lo que hacía difícil verles, especialmente a Ávila. Abukeshek presentaba un semblante cansado y ha pedido agua durante la vista, momento en el que el juez la ha dado por terminada.

A sus audiencias han acudido representantes de las embajadas de España y Brasil en Tel Aviv. En la vista, que se ha celebrado por separado, sus abogadas han defendido que su detención fue ilegal al ser ciudadanos extranjeros capturados en aguas internacionales, y que Israel no tiene la competencia de juzgar algunos de los delitos que les achacan.

Ambos fueron arrestados el pasado jueves junto a otros 170 activistas cuando el Ejército israelí interceptó la mitad de los barcos de la Flotilla Global Sumud a unos 100 kilómetros al oeste de la isla griega de Creta, en aguas internacionales. La Marina israelí desembarcó luego en las costas griegas a todos los activistas menos a ellos dos, a los que el Gobierno israelí acusó de tener vínculos con el terrorismo y que fueron trasladados a territorio israelí.

El pasado domingo, fueron conducidos ante un juez que extendió su arresto dos días más y ahora serán otros seis, lo que llevará a ambos a estar retenidos por Israel por más de una semana.

Los dos llevan en huelga de hambre desde su detención y están siendo interrogados por los agentes israelíes. Según su abogada, se les está preguntando por sus posibles vínculos con el grupo islamista palestino Hamás que ellos están negando. "Están siendo interrogados por su presunta afiliación a una organización terrorista que ayuda al enemigo durante la guerra, por tener alguna conexión con un agente extranjero o por prestar servicios a una organización terrorista, todo ello relacionado con su actividad en las flotillas", dijo la abogada de ambos Hadeel Abu Salih, del grupo legal Adalah, a los periodistas antes de la vista.

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