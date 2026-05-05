La Policía israelí solicita prorrogar seis días más la detención de los activistas de la Flotilla

El contexto El brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Abukeshek Saif fueron detenidos el pasado jueves en la intercepción de la Flotilla Global Sumud y fueron trasladados a Israel acusados de delitos de terrorismo por su presunta vinculación con Hamás.

La Policía israelí ha solicitado al juez extender seis días más la detención de los activistas de la Flotilla Global Sumud, Thiago Ávila y Abukeshek Saif, mientras se investiga su presunta vinculación con Hamás. Ambos fueron arrestados junto a otros 170 activistas cuando el Ejército israelí interceptó la flotilla en aguas internacionales. Aunque la mayoría fueron liberados, Ávila y Saif permanecen detenidos en Israel. Un juez decidirá sobre la prórroga de su arresto. Los activistas, en huelga de hambre, niegan las acusaciones de vínculos con el grupo islamista, según su abogada Hadeel Abu Salih.

La Policía israelí ha pedido este martes al juez que extienda seis días más la detención de los activistas arrestados de la Flotilla Global Sumud, el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Abukeshek Saif, mientras se sigue investigando su presunto delito de terrorismo ya que Israel les acusa de estar vinculados con Hamás.

Según ha recogido la Agencia Efe tras hablar con la abogada de ambos Hadeel Abu Salih del grupo legal Adalah, esta es la petición que presentó al juez del tribunal de Ashkelón, quien que deberá decidir sobre dicha prórroga o su puesta en libertad durante una vista que se celebrará a lo largo de la mañana de este martes.

Ambos fueron arrestados el pasado jueves junto a otros 170 activistas cuando el Ejército israelí interceptó la mitad de los barcos de la Flotilla Global Sumud a unos 100 kilómetros al oeste de la isla griega de Creta, en aguas internacionales. La Marina israelí desembarcó luego en las costas griegas a todos los activistas menos a ellos dos, a los que el Gobierno israelí acusó de tener vínculos con el terrorismo y que fueron trasladados a territorio israelí.

El pasado domingo, fueron conducidos ante un juez que extendió su arresto dos días más y ahora otro magistrado tendrá que decidir si alargarlo de nuevo o ponerlos en libertad, al no encontrar suficientes indicios criminales de las pesquisas que está llevando a cabo la policía.

Los dos llevan en huelga de hambre desde su detención y están siendo interrogados por los agentes israelíes. Según su abogada, se les está preguntando por posibles vínculos con el grupo islamista palestino Hamás que ellos están negando. "Están siendo interrogados por su presunta afiliación a una organización terrorista que ayuda al enemigo durante la guerra, por tener alguna conexión con un agente extranjero o por prestar servicios a una organización terrorista, todo ello relacionado con su actividad en las flotillas", dijo Abu Salih a los periodistas antes de la vista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.