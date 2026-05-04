La Fiscalía no compra el relato de Aldama que coloca a Sánchez como 'número uno' de la organización del 'caso mascarillas'

Los detalles Fuentes fiscales confirman a laSexta que la Fiscalía Anticorrupción da crédito a Víctor de Aldama en relación con las acusaciones de amaño de contratos y el pago de mordidas a Koldo y Ábalos.

Víctor de Aldama, empresario implicado en el caso mascarillas, acusó ante el Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de encabezar una "banda organizada" junto al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Aunque la Fiscalía Anticorrupción considera creíbles las acusaciones de amaño de contratos y mordidas, descarta la implicación directa de Sánchez. Aldama afirmó que Sánchez estaba al tanto de todo, pero Koldo García negó cualquier conexión con el presidente y rechazó las acusaciones de financiación ilegal del PSOE. El fiscal jefe Anticorrupción decidirá sobre posibles atenuantes en la pena de Aldama.

El empresario Víctor de Aldama, en su declaración ante el Tribunal Supremo por el caso mascarillas, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón uno" de la "banda organizada" a la que dijo pertenecer, seguido del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Fuentes fiscales han confirmado a laSexta que la Fiscalía Anticorrupción da crédito a Aldama en relación con las acusaciones de amaño de contratos y el pago de mordidas a José Luis Ábalos y Koldo García, pero no en relación con la estructura que presentó de la organización criminal con Pedro Sánchez como número uno.

En el trámite de elevación de conclusiones definitivas, que se producirá hoy o mañana, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, comunicará si se le aplica la atenuante muy cualificada o cualificada de colaboración, lo que influirá en la cuantía de la pena.

"Se ha hablado mucho de jerarquías, que yo no voy a hablar de jerarquías, pero hay una cosa clara que viene del principio que a mí me gustaría dejar clara. Si hay una jerarquía en este caso y que yo estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón uno; el señor Ábalos es el escalafón dos, porque es el que daba y otorgaba; el señor Koldo García en el tres y yo en el cuatro, porque todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía, y como él mismo me transmitió el día del teatro (de La Latina)", señaló Aldama en su declaración.

Se trata de una acusación que el empresario lanzó sin pruebas y con el claro objetivo de implicar al presidente del Gobierno y al PSOE. Además, aseguró que nada más llegar al Ministerio, Ábalos y Koldo le pidieron ayuda para conseguir financiación para el PSOE a través de las constructoras. De Pedro Sánchez, recalcó que estaba al tanto de todo.

Por su parte, durante el juicio, Koldo García desmintió a Aldama negando que tuviese algún tipo de relación con Sánchez. "Después de que fue presidente del Gobierno, yo creo que el sentido común tiene que resolver esto. Yo no hablaba con el presidente del Gobierno", aseguró.

Por otro lado, también defendió que no era cierto que Aldama les entregase dinero en efectivo para la financiación del PSOE. "El Partido Socialista Obrero Español no coge dinero de nadie", destacó. "Ellos siempre me han dicho que parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE", contestó, por su parte, Aldama un día antes.

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