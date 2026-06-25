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URGENTE: Zapatero se corta el pelo

¿Quién criba los informes de investigaciones como la de Zapatero? Una cadena limitada que no impide filtraciones

Los detalles No es la primera vez que pasa. Ya ocurrió con los mensajes que leímos de Urdangarin, de Ábalos, Bárcenas, Correa o Granados. Ahora, con Zapatero. Es más, de los miles de mensajes de WhatsApp que han llegado a manos del juez, solo 12 tenían que ver realmente con los hechos a esclarecer.

¿Quién criba los informes de investigaciones como la de Zapatero? Una cadena limitada que no impide filtraciones
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Es noticia de última hora y muy importante: José Luis Rodríguez Zapatero va al peluquero a cortarse el pelo, ha adoptado un perrito y pasó la ITV junto a su mujer. Esta información se ha obtenido gracias a los mensajes sacados del móvil de su secretaría, Gertrudis Arcazar. Mensajes que se han incluido en el informe de la UDEF sobre el expresidente del Gobierno. Pero también, mensajes que han pasado por la Fiscalía, por los juzgados y por las partes implicadas en el caso. para, después, llegar a los medios y, de ahí, a los ciudadanos.

Es una información íntima de la vida de Zapatero y se ha filtrado, aunque no tenga nada que ver con el caso que investiga el juez Calama de la Audiencia Nacional. Las críticas no se han hecho esperar; hasta la defensa de Zapatero ha pedido la nulidad de la causa por haberse violado sus derechos fundamentales.

No es la primera vez que pasa. Ya ocurrió con los mensajes que leímos de Urdangarin, de Ábalos, Bárcenas, Correa o Granados. Ahora, con Zapatero. Es más, de los miles de mensajes de WhatsApp que han llegado a manos del juez, solo 12 tenían que ver realmente con los hechos a esclarecer.

La pregunta clave es: ¿por qué mensajes privados, que nada tienen que ver con la investigación, acaban formando parte del caso? Para ello, hay que saber primero cuántas manos deciden qué es interesante, qué debe estar en un sumario y qué no.

En el caso concreto de la investigación sobre Zapatero, sus joyas y el rescate a Plus Ultra, los WhatsApp de Zapatero, los detalles sobre si va a la peluquería o qué vino suele regalar, no están en el informe de la UDEF de la Policía Nacional.

En sus 64 páginas de información, no hay tanto detalle, pues recoge lo importante, los mensajes que los agentes sí consideran relevantes para la causa. Ahora bien, ese informe tiene unos anexos de centenares de páginas y es ahí donde se recogen estos WhatsApps. En los anexos aparece todo el bruto, sin filtrar.

¿Por qué lo entregan todo?

La realidad es quer los agentes están obligados a antregar el bruto de la información encontrada. La Guardia Civil o la Policía Nacional tiene que recoger lo que cree relevante, pero entregar el conjunto al juez, para que sea él quien lo revise, por si aprecia algo que a ellos se les ha podido pasado, algo que los agentes hayan ignorado.

El problema está en que estos informes se sulen filtrar al completo y el que sale perjudicado es el acusado. En este caso: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Las filtraciones que afectan a la investigación

Los mensajes de Zapatero se han filtrado, sí, pero esta vez, este acto no puede afectar al proceso. El expresidente sí que puede denunciar porque se ha vulnerado su intimidad. Puede presentar una demanda por la falta de protección de su derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen

Es más, el juez Calama ya ha ordenado, este mismo jueves, investigar el asunto por la revelación de secretos.

¿Por cuántas manos pasa un informe?

Las únicas manos por las que debería pasar un informe hecho por agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil son las del agente que lleva la coordinación de los que están investigando.

También por la persona que está en esa investigación, que lo reúne todo, que lo selecciona y que lo firma. Que se hace responsable de lo que hay y que responde ante el juez.

Esa persona, ya sea en la UDEF o en la UCO, tiene superiores, que pueden conocer el caso, pero en teoría, él solo debe responder ante el juez.

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