El mensaje de Zapatero a su secretaria Gertrudis tras la detención de Julito: "Tenemos por delante una temporada ácida"

José Luis Rodríguez Zapatero, durante la comisión por el 'caso Koldo' en el Senado, en marzo de 2026

Los detalles Según las conversaciones halladas por la UDEF, al expresidente le pilló por sorpresa el arresto de su amigo y dueño de Análisis Relevante.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se mostró sorprendido y triste por la detención de su amigo Julio Martínez Martínez el 15 de diciembre, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales. Martínez, dueño de Análisis Relevante, fue arrestado pocos días después de ser visto con Zapatero, y se le acusa de haber cobrado un 1% del rescate de 53 millones de euros de la aerolínea. En una conversación con su secretaria, Gertrudis Alcázar, Zapatero expresó que afrontan "una temporada ácida". Aunque no está imputado, el juez Calama lo considera "testaferro" del socialista. Martínez fue liberado el mismo día de su arresto y deberá declarar en julio.

José Luis Rodríguez Zapatero no se esperaba la detención el pasado 15 de diciembre de su amigo, Julio Martínez Martínez. El también dueño de Análisis Relevante fue arrestado tan solo tres días después de ser visto haciendo ejercicio con el expresidente del Gobierno, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra, por presunto blanqueo de capitales en el rescate de la aerolínea.

En una conversación tras conocer la noticia, Zapatero le dijo a su secretaria, Gertrudis Alcázar, que "hay que asumir que tenemos una temporada por delante ácida".

El socialista preguntó a Gertrudis cómo estaba tras la detención de Julito y ella le aseguró que "preocupada, no por los datos, sino por la intencionalidad. Cómo se cuentan". "Y por las lobas", añadió. Zapatero le respondió que "todo eso va a ser inevitable".

"Hay que asumir que tenemos una temporada por delante ácida", expresó Zapatero, según los nuevos mensajes hallados por la UDEF a los que ha accedido laSexta. El expresidente apuntó que "nunca acabas de conocer a los seres humanos", y Gertrudis le animó, felicitándole por su "serenidad en estos momentos".

"Lo importante es estar juntos, que os tengáis, nos tengamos", le comentó, asegurando que "estamos a la orden".

Por su parte, el expresidente mostró su sorpresa y tristeza por el arresto. "Aún no me lo creo.... Es como un infarto, no avisa y zaca. Imagínate los escoltas con la relación que tenían con él...", afirmó. Gertrudis reiteró que era "muy duro". "Además, el jueves nosotras sacábamos a JM del error, y de los chicos, lo hemos comentado esta mañana", esgrimió.

En el momento de la detención de Julito Martínez, el expresidente todavía no había sido imputado. No obstante, según el auto posterior sobre la investigación a Zapatero, el juez Calama, que instruye el caso, le considera el "testaferro" del socialista.

Julito cobró un 1% del rescate de 53 millones de euros Plus Ultra y, el 11 de diciembre, unos días antes de ser detenido, la Policía halló en un registro en su domicilio más de 286.000 euros en efectivo escondidos. Fue puesto en libertad el mismo día de su arresto y ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional el próximo 21 de julio.

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