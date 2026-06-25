Zapatero y el Gobierno, indignados por la filtración de datos personales del expresidente en el último informe de la UDEF

El contexto Desde el Ejecutivo dicen que las filtraciones recogen informaciones que no guardan relación con el objeto de las investigaciones y que "vulneran la privacidad y los derechos de las personas afectadas".

La filtración de datos personales del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un informe de la UDEF ha generado críticas en el Gobierno y el PSOE. Los socialistas denuncian la difusión de detalles privados, como citas personales, contraseñas y direcciones, que consideran ajenos a la investigación judicial. El ministro de Transportes, Óscar Puente, y otros líderes socialistas han calificado la situación de "extrema gravedad". La ministra Elma Saiz ha pedido respeto a los principios del Estado de derecho. El juez del caso Plus Ultra ha ordenado investigar las filtraciones. Mientras, el PP ha optado por la prudencia, y otros socios del Gobierno han criticado la difusión de información irrelevante.

La filtración de datos personales del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero incluidos en el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha provocado una oleada de críticas en el Gobierno y en el PSOE.

Más allá del contenido relacionado con la investigación judicial, los socialistas denuncian que se han difundido detalles privados del expresidente que consideran completamente ajenos a la causa. Información sobre citas personales, reuniones, direcciones, contraseñas o incluso cuestiones relacionadas con su vida cotidiana han acabado trascendiendo públicamente, algo que ha generado una fuerte indignación en el Ejecutivo.

No solo hablaban y agendaban citas de trabajo, sino que también pueden conocerse citas personales. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado la situación de "extrema gravedad" al advertir de que entre la documentación difundida aparecen datos especialmente sensibles.

"Aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad", ha señalado. En el PSOE consideran que "una cosa es la investigación judicial" y otra muy distinta la exposición pública de aspectos de la vida privada que, a su juicio, no aportan nada a la causa.

Una "caza a la persona"

El diputado socialista José Zaragoza ha denunciado que se está produciendo una "caza a la persona". "Una cosa son las instrucciones judiciales y otra cosa convertir esto en una caza a la persona", ha afirmado.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha reclamado respeto a los principios fundamentales del Estado de derecho. "Cuando pedimos un respeto a principios inspiradores de nuestro ordenamiento, no son eslóganes", ha defendido.

La polémica ha llegado también a los tribunales y es que el juez que investiga el caso Plus Ultra ha ordenado abrir una investigación para esclarecer cómo se han producido estas filtraciones y determinar si se ha vulnerado el derecho a la intimidad de las personas afectadas.

En paralelo, desde el PP han optado por la prudencia. La vicesecretaria Esther Muñoz ha evitado valorar el fondo de la controversia y ha mostrado respeto por la actuación judicial. "Yo respeto al juez de la causa y entiendo que tiene que hacer lo que le corresponde", ha señalado.

Mucho más contundentes se han mostrado los socios parlamentarios del Ejecutivo, que consideran especialmente grave la difusión de información privada sin relevancia judicial. El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha cuestionado la utilidad pública de los datos filtrados. "Creo que a nadie le importa si vas a la peluquería o no y si tienes médico. Creo que esto es profundamente grave y esto daña la democracia", ha expresado.

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha denunciado que este tipo de situaciones se repiten desde hace años sin que existan consecuencias. "Eso es una barbaridad que pasa en este país desde hace ya muchísimo tiempo y aquí no pasa nada", ha lamentado.

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