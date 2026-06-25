Iñaki López pide reflexión tras filtrarse información personal de Zapatero: "Es morbo innecesario con la intención de destruir al personaje"

"Los periodistas deberíamos hacer una reflexión sobre qué aporta realmente publicar la conversación de Zapatero y Sonsoles para cerrar una cita en la ITV", comenta Iñaki López en el inicio de Más Vale Tarde.

Iñaki López arranca Más Vale Tarde con una reflexión sobre los periodistas y las filtraciones a raíz de la reacción de Zapatero tras difundirse su agenda y sus datos personales en el informe de la UDEF.

El presentador señala que en este caso "se han volcado agendas enteras donde, además de datos relevantes para la imputación, hay citas con su peluquero para arreglarse las cejas, listas de medicamentos o datos sanitarios de su entorno".

Por ello, considera que "los periodistas deberíamos hacer una reflexión sobre qué aporta realmente publicar la conversación de Zapatero y Sonsoles para cerrar una cita en la ITV".

"Morbo innecesario" que, según Iñaki, "muchas veces lleva detrás la intención de destruir al personaje exponiendo su vida íntima hasta la alcoba".

Del mismo modo, recuerda la filtración que permitió conocer que Iñaki Urdangarin firmaba sus mails como "el duque empalmado", algo que para el presentador "no aportaba nada a sus graves fechorías y provocó un daño innecesario a la familia".

"Las filtraciones sirven para conocer datos, indicios o pruebas, no la dirección del domicilio particular de García Ortiz, las relaciones extramaritales de Granados o los viajes para practicar esquí de Bárcenas", comenta.

"Debemos exigir mucha precisión para separar lo personal de lo que tiene realmente interés judicial", apunta Iñaki, que también cree que "debemos respetar los derechos de los investigados y centrarnos en los delitos".

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