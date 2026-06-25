Ferreras, tras filtrarse aspectos personales de Zapatero en el informe de la UDEF: "Es intolerable, está afectando a sus derechos fundamentales

El presentador de Al Rojo Vivo reacciona a la difusión de aspectos personales e íntimos de Zapatero que recoge el nuevo informe de la UDEF y que nada tienen que ver con la causa. Su defensa está estudiando acciones legales.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero estudia emprender acciones legales por la difusión de su agenda y sus datos personales en el informe de la UDEF. Fuentes del entorno del expresidente considera "un escándalo sin precedentes" la publicación de sus agendas y de sus conversaciones privadas con su secretaria, Gertrudis Alcázar.

El nuevo informe de la UDEF recoge la difusión de su agenda y sus datos personales, ya que aparecen sus agendas completas de los años 2024 y 2025, así como sus conversaciones con su secretaria, Gertrudis Alcázar. Es por ello que su abogado, Víctor Moreno Catena, está estudiando acciones legales por esta difusión de la intimidad del expresidente.

Así, y tal como afirma el presentador y director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, "hay un enfado enorme en la defensa del presidente Zapatero, en el propio Zapatero y en su secretaria. ¿Cómo se pueden filtrar cuestiones que nada tienen que ver con la causa, cuestiones tan personales e íntimas en ese informe? ¿No o se puede expurgar?".

Realmente, y tal como apunta el periodista y jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, "a veces se expurga, a veces en los procedimientos judiciales se quita todo lo que afecta a la intimidad personal, esto es, lo que no tiene nada que ver con la investigación. Y hay muchas otras ocasiones en las que se ha hecho exactamente igual que con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se han aportado los mensajes íntegros que tenía con su secretaria Gertrudis Alcázar".

Y, efectivamente, insiste Pérez Medina, "el abogado de Zapatero ya está planteándose la posibilidad de emprender acciones legales por esa vulneración".

Algo en lo que está de acuerdo Ferreras ya que "de alguna manera está afectando a sus derechos fundamentales de intimidad. Es intolerable".

"No tiene mucho sentido que nos enteremos de las citas en la peluquería de José Luis Rodríguez Zapatero o de si va a la ITV con su mujer", afirma por su parte Pérez Medina, recordando que se han volcado íntegras las agendas de 2024 y de 2025 y hay muchísimos mensajes (...). "Y aun así, la verdad es que Zapatero tampoco sale mal parado", añade el periodista.

Pero pese a todo, critica y concluye Ferreras, el que se desvelen aspectos íntimos de tu intimidad que nada tienen que ver con la causa, "es intolerable y debería ser inaceptable".

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