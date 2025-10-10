Moncloa evita el choque con Trump y defiende que España es un miembro "comprometido" con la OTAN

El contexto El presidente de Estados Unidos sugirió echar a España de la OTAN en una conversación con el finlandés Alexander Stubb en la Casa Blanca: "Francamente, quizá deberían expulsarlos".

El Gobierno español ha decidido no confrontar a Estados Unidos tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien sugirió la expulsión de España de la OTAN por no aumentar el gasto militar al 5% del PIB. En un encuentro con el presidente de Finlandia, Trump señaló que España debería ser expulsada por no cumplir con sus compromisos de defensa. Fuentes de Moncloa han reiterado que España es un miembro comprometido con la OTAN y cumple con sus objetivos de capacidad. Trump ha criticado previamente a España por este tema, pero nunca había sugerido su expulsión de la Alianza Atlántica. España acordó destinar hasta un 2,1% de su PIB al gasto militar y pactó flexibilidad en el cumplimiento del 5%.

El Gobierno no va a entrar al choque con Estados Unidos después de las palabras del presidente del país, Donald Trump, en las que sugirió echar a nuestro país de la OTAN por la decisión de no aumentar el gasto militar al 5% de nuestro PIB. "Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", afirmó Trump en un encuentro con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en la Casa Blanca.

Fuentes de Moncloa consultadas por laSexta recuerdan que España es un "miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN". Del mismo modo, aseguran que nuestro país cumple con sus objetivos de capacidad "tanto como EEUU". Instan a entender estas declaraciones "en su contexto", como es un encuentro con la prensa de Trump y Stubb que el propio Trump hace a diario.

"(España) No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", fue la frase que pronunció Trump ante un ojiplático Stubb. El mandatario estadounidense le sugirió "llamar" a Pedro Sánchez para "averiguar por qué están rezagados", más si cabe cuando a nuestro país "le va bien" gracias -dice- a "las cosas que han hecho" desde su Administración.

"La mayoría pensó que no iba a suceder y pasó prácticamente de manera unánime", dijo Trump, que repitió varias veces que España es el único miembro rezagado en cuanto a los compromisos de gasto en Defensa.

No es la primera vez que Trump arremete contra el Gobierno de Sánchez anteriormente por rechazar aumentar el gasto en Defensa, pero nunca había llegado tan lejos como para sugerir que nuestro país sea expulsado de la Alianza Atlántica.

Hay que recordar que España llegó a un acuerdo para dedicar un máximo del 2,1% de su PIB en presupuesto militar y pactó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tener flexibilidad a la hora de cumplir el compromiso del 5%.

