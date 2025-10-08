Koldo asegura que "las chistorras" que pedía a su mujer que guardara en "maleta, bolso, abrigo y cartera" son "embutidos" de verdad

El contexto En el último informe policial, la Guardia Civil habla de un lenguaje en clave que el propio Koldo y su entorno usaban para hablar de dinero con términos como "chistorras", "soles" o "lechugas" para referirse, presuntamente, a billetes de distintos importes.

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, defiende que las "chistorras" mencionadas en sus mensajes son embutidos y no dinero en efectivo. En una entrevista con Susana Griso, Koldo reafirmó su versión y se comprometió a demostrarlo, criticando a los periodistas por sus interpretaciones. La Guardia Civil, sin embargo, sugiere que términos como "chistorras", "soles" y "lechugas" eran un código para referirse a dinero. En mensajes interceptados, Koldo instruía a su exmujer sobre cómo distribuir las "chistorras". El juez Leopoldo Puente ha citado a Koldo para que explique este lenguaje en su próxima declaración.

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, insiste en la versión de que "las chistorras" que pedía a su mujer repartir en "maleta, bolso, abrigo y cartera" son "embutidos" y no billetes.

"Sí, señora, sí. Lo siento", ha respondido Koldo al ser preguntado por la periodista Susana Griso si las "chistorras" a las que se refiere en los mensajes que aparecen en los informes de la UCO se tratan de embutidos cárnicos. Además, el exasesor ha asegurado que "lo voy a demostrar" y ha echado en cara a los periodistas que "no se dan cuenta de lo que están haciendo".

En el último informe policial, la Guardia Civil habla de un lenguaje en clave que el propio Koldo y su entorno usaban para hablar de dinero con términos como "chistorras", "soles" o "lechugas" para referirse, presuntamente, a billetes de distintos importes. Estas referencias, según la UCO, "supondrían un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo".

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, en los mensajes que ha recogido la UCO, se ve cómo Koldo le indica a su exmujer que recuerde las "40 chistorras" para "llevar hoy". "Cariño, si los llevo en el chaleco marrón tú crees que me lo harán quitar? Además, voy a llegar abrigo", le indica Patricia.

Ante esto, Koldo le sugiere lo siguiente: "Divídelo. Maleta, bolso, abrigo y cartera". "El tren llega a las 22:40. Llevo a mi madre a casa y voy a Huarte y te escribo. Cariño me meto ya a la cama para ir mañana a primera hora con este y las chistorras. Te quiero", responde su exmujer.

Tendrá que explicar las "chistorras" ante el Supremo

Sin ir más lejos, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le ha invitado a Koldo García dar las explicaciones que considere oportunas en su próxima declaración, prevista para el 16 de octubre, sobre su lenguaje en clave que aparece en los informes de la UCO. Además, también ha rechazado la petición de Koldo García para que le entregaran los dispositivos intervenidos en el registro de su casa en febrero del año pasado.

El exasesor de Ábalos precisamente había pedido que le devolvieran el dispositivo argumentando que se estaría vulnerando su derecho de defensa, ya que no le sería posible contextualizar los mensajes que, procedentes de esos dispositivos, aparecen en los informes de la Guardia Civil.