Dina Boluarte, destituida como presidenta de Perú por el Congreso de manera exprés

Dina Boluarte, a su llegada a la Cumbre de la ONU celebrada en Nueva York

El contexto Con cuatro mociones de censura a sus espaldas, a Boluarte se le achaca su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

El Congreso de Perú destituyó de manera exprés a la presidenta Dina Boluarte, alegando su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. La decisión se tomó tras aprobar cuatro mociones de censura con 122 votos a favor, superando los 87 necesarios. Boluarte no se presentó para defenderse en el hemiciclo. Su mandato, que duró dos años y diez meses, comenzó en 2022 tras suceder a Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta. Aunque contó con el respaldo de fuerzas de derecha en el Congreso, estas mismas promovieron su salida a menos de seis meses de las elecciones generales de 2026.

El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

