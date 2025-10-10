Yolanda Díaz estudiará acciones legales contra Ayuso por "desobediencia y desacato" a la ley del aborto

¿Qué ha dicho? Lavicepresidenta segunda del Gobierno ha asegurado que el Gobierno va a "estudiar acciones judiciales ante la desobediencia y el desacato manifiesto" de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la aplicación de la ley del aborto.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado, en declaraciones a los medios, que el Gobierno va a "estudiar acciones judiciales ante la desobediencia y el desacato manifiesto" de Isabel Díaz Ayuso en la aplicación de la ley.

La presidenta de la Comunidad de Madrid advirtió este jueves de forma contundente en la Asamblea de Madrid, tras recibir la carta de Pedro Sánchez exigiéndole que active el registro de objetores de conciencia, que no iba a hacer "una lista negra" de médicos que no quieran practicar abortos, y no se cortó:

"Que se vayan a otro lado a abortar", aseguró Ayuso, enviando, a su vez, un mensaje directo no solo al Gobierno, sino a cualquier debate sobre derechos reproductivos en la región; y dejando abierto, a vez, otro "melón" dentro del PP y otra brecha con su líder, Albertto Núñez Feijóo.

De este modo, la ministra de Trabajo ha acusado a la mandataria madrileña de "cinismo" y "rebelión": "Las mujeres en España no vamos a dar un paso atrás" en la defensa del derecho al aborto, ha afirmado con contundencia, quien ha afirmado tajantemente que no se va a volver a la situación en la que "las mujeres que tenían recursos iban a Londres a abortar y las que no, corrían riesgos para su vida", ya que eso supondría un "retroceso".

Finalmente, la vicepresidenta ha hecho un "llamamiento a las mujeres españolas, a que salgamos a movilizarnos" para defender los derechos conquistados, insistiendo en que la "rebelión de la señora Ayuso, desde luego, claro que tiene que tener algún tipo de responsabilidad".