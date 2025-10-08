El Supremo crea una pieza de "información sensible" con detalles sobre la "vida íntima" de Ábalos con "terceras personas"

¿Por qué es importante? Hay una parte del material con el que ha trabajado la UCO que las partes solo podrán consultar en el juzgado, sin poder llevarse una copia.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha incluido en una pieza de "información sensible" el material aportado por la UCO sobre el 'caso Koldo' que afecta a la vida íntima de José Luis Ábalos y otras personas. De esta manera, las partes solo podrán llevarse copia de parte del material en un pen drive, mientras que el resto solo se podrá consultar en el propio juzgado. La UCO ha estructurado las evidencias digitales en dos carpetas: una con información sensible y otra con documentos de interés.

En su oficio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil precisa que han estructurado las evidencias en dos carpetas. Una de ellas, nombrada "Respaldo con afectación a la vida íntima del investigado y terceras personas", contiene, a juicio de los propios agentes, conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea extraídas de distintas evidencias que "afectarían a la vida íntima del investigado y/o de terceras personas".

El resto de conversaciones, documentos y notas de interés que no tienen esta afectación han sido guardados en otra carpeta, con el nombre "Respaldo de interés". En virtud de lo acordado por el juez, las partes solo podrán llevarse esta última carpeta, mientras que la otra ("Respaldo con afectación a la vida íntima del investigado y terceras personas") se quedará en el juzgado y las partes solo podrán consultarla allí, sin poder llevarse una copia.

La medida persigue evitar filtraciones, en el marco de la instrucción contra el exministro de Transportes, su exasesor Koldo García y el exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros implicados en la trama de presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones amañadas de obra pública. Una causa a lo largo de la cual el propio Ábalos viene quejándose repetidamente de que se ha vulnerado su intimidad.

