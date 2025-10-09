Susanna Griso desvela los detalles de su pedida de mano en 'Espejo Público'

La periodista ha contado en su programa que se casa. Griso ha explicado que pasará por el altra el 25 de julio y, además, ha compartido cómo su pareja, Luis Enríquez, decidió pedirle matrimonio.

Iñaki Urrutia no es el único que se va a casar próximamente. Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público', contaba este jueves en su programa que se casa. La periodista no ha dudado en compartir, además, más detalles sobre cómo fue la pedida.

Griso ha contado que nada más despertarse su pareja le preguntó si se iba a tomar un café. Ella le dijo que todavía no, ya que una medicación que toma para el hipotiroidismo por la que tiene que esperar para desayunar. "Entonces le veo ahí sentado y le digo '¿qué haces tan pronto desayunando?'", ha añadido.

La periodista vio como su pareja comenzaba a desayunar y entonces ella le pidió, finalmente, que le preparara un café. "Levanto la taza y ahí estaba el anillo", añade, provocando un sonoro "oh" de sus compañeros.

"Muy romántico", afirma Iñaki Urrutia, "pero, no son horas". "Con esos madrugones yo no sería capaz de distinguir un anillo de un dónut", añade el zapeador. "A mí a las cinco de la mañana me lo piden y digo que no", afirma Dani Mateo.

