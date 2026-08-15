Un diputado del PSOE de Ceuta pide la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad

El nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, durante su toma de posesión en la Biblioteca Pública El Morro

¿Qué ha dicho? "Mientras esta ciudad se desangra, con 28 millones de euros en pérdidas, fiestas suspendidas, comercios cerrando y vecinos que ya no reconocen sus calles, él ha antepuesto sus intereses personales y su carrera política al bienestar de Ceuta", ha sostenido.

El diputado del PSOE en Ceuta, Melchor León, ha exigido la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, debido a su gestión durante la crisis migratoria. A través de redes sociales, León criticó abiertamente la actuación de Pérez Triano, afirmando que ha priorizado sus intereses personales sobre el bienestar de Ceuta. León enfatizó la necesidad de garantizar la seguridad y tranquilidad de los ceutíes, mencionando problemas como robos y agresiones. A pesar de posibles repercusiones dentro del partido, León insistió en que primero está Ceuta. Sus declaraciones coinciden con un cambio interno en el Grupo Parlamentario Socialista de Ceuta, que ha reorganizado su representación en empresas municipales, excluyendo a cercanos de Pérez Triano.

El diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta y vicepresidente segundo de la institución, Melchor León, ha pedido este sábado la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, que es también secretario general de los socialistas ceutíes y candidato del partido a las próximas elecciones autonómicas.

León ha hecho pública su posición a través de sus redes sociales, donde ha mostrado abiertamente su discrepancia con la gestión del PSOE durante la crisis migratoria que ha afectado a la ciudad y ha cuestionado la actuación de Pérez Triano al frente de la Delegación del Gobierno.

"Ahora toca hablar claro. Ahora toca Ceuta", ha escrito el diputado, que ha asegurado que no está dispuesto a guardar silencio pese a las posibles "consecuencias" que sus declaraciones puedan tener dentro del partido. "Si por decir la verdad me abren expediente o me expulsan, me da igual", ha afirmado León, quien ha añadido que no puede "callarse mientras la ciudad se cae a pedazos".

El socialista ha vinculado la situación derivada de la llegada masiva de personas a Ceuta con la seguridad y la vida cotidiana de los ciudadanos. "Esto no es política, esto es dignidad", ha defendido León, que ha reivindicado el derecho de los ceutíes a "vivir en paz" en la ciudad.

Ha reclamado que los menores puedan volver a salir a la calle "tranquilos, sin miedo" y ha aludido a robos, agresiones y violaciones como problemas que, a su juicio, han generado incertidumbre entre la población.

"Pido, alto y claro, su dimisión"

El diputado socialista ha dirigido sus principales críticas contra el delegado del Gobierno, al que ha acusado de "mirar para otro lado" mientras Ceuta atraviesa una situación que ha calificado de excepcional.

"Mientras esta ciudad se desangra, con 28 millones de euros en pérdidas, fiestas suspendidas, comercios cerrando y vecinos que ya no reconocen sus calles, él ha antepuesto sus intereses personales y su carrera política al bienestar de Ceuta", ha sostenido.

León ha cuestionado que Pérez Triano continúe al frente de la Delegación del Gobierno y ha reclamado que su condición de candidato socialista no se anteponga, a su juicio, a las necesidades de la ciudad.

"Un cargo que no da la cara ante su gente en el peor momento de las últimas décadas no puede seguir representando a los ceutíes", ha señalado. "Pido, alto y claro, su dimisión. Ceuta merece a alguien que la defienda, no que la administre desde la distancia", ha añadido.

El diputado también ha acusado al Gobierno de "mentir" y ha asegurado que no permitirá que se oculte información a los ciudadanos. "No voy a dejar de decir lo que pienso por miedo a las consecuencias dentro de mi propio partido", ha afirmado antes de concluir: "Primero está mi ciudad. Primero está Ceuta".

Las declaraciones de León se han producido un día después de que se conociera un movimiento interno en el Grupo Parlamentario Socialista de Ceuta. El grupo ha acordado sustituir a sus representantes en los consejos de administración de las empresas municipales y concentrar esta representación en los diputados Melchor León y Sebastián Guerrero.

La decisión se ha justificado internamente por "motivos organizativos", aunque ha dejado fuera a varios vocales vinculados al entorno de Pérez Triano.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido