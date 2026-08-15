Marruecos detiene a 61 personas por incitar a la migración ilegal hacia Ceuta en redes sociales

Fuerzas de seguridad marroquíes vigilan mientras frustran los intentos de cientos de migrantes subsaharianos y sudaneses que se habían concentrado para entrar en la ciudad española de Ceuta en Fnideq (Castillejos)

El contexto La policía marroquí ha detenido este sábado a 148 personas que intentaban entrar irregularmente desde Fnideq (Castillejos), mientras las operaciones de seguridad continúan.

Las operaciones preventivas realizadas en los últimos días por la Dirección General de la Seguridad Nacional de Marruecos han permitido la detención de 61 sospechosos de incitación y promoción de llamadas a la migración irregular a través de las redes sociales.

Las fuerzas marroquíes han interceptado este sábado a 148 personas, en su mayoría subsaharianos, que intentaban alcanzar la frontera de Ceuta, según una fuente de la Seguridad marroquí. Según las mismas fuentes, de los migrantes interceptados este sábado en las inmediaciones de Fnideq (Castillejos), 128 proceden del África subsahariana y 20 son marroquíes.

Las operaciones de seguridad continúan, en coordinación con todos los servicios de seguridad y las autoridades locales, según precisa esta misma fuente.

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