Un discurso más duro que nunca: el Gobierno sube el tono migratorio tras la crisis de Ceuta y habla de "devolver" a todos a Marruecos

Los detalles Albares y Bolaños, ministros del ala socialista del Ejecutivo, han advertido a los que consideren entrar en España "que no arriesguen sus vidas" y que "su futuro es una aventura abocada al fracaso".

El Gobierno ha endurecido su postura sobre la migración, particularmente el ala socialista, tras la crisis en Ceuta. Ministros como José Manuel Albares y Félix Bolaños han enfatizado la devolución a Marruecos de quienes llegaron de manera irregular. Albares ha sido claro al advertir a quienes intenten ingresar de esta forma, asegurando que serán devueltos y que no podrán permanecer en Ceuta, Melilla ni llegar a la Península. Bolaños ha destacado la prioridad de reunir a los menores con sus familias en Marruecos, aunque reconoce la complejidad de gestionar su retorno. Este cambio de enfoque responde a la presión internacional y la amenaza de nuevas entradas masivas.

El Gobierno ha elevado el tono en lo que al tema migratorio respecta. Parte del Gobierno. Parte del ala socialista del Gobierno. Porque la crisis de Ceuta ha hecho que varios ministros endurezcan el discurso sobre el asunto, con José Manuel Albares y Félix Bolaños hablando de "devolver" a Marruecos a todos los que llegaron a nado hasta las calles ceutíes.

El más contundente ha sido el responsable de Exteriores, que se ha dirigido directamente a todos los que se plantean entrar en el país de tal forma. "Que no arriesguen sus vidas. Su futuro es una aventura abocada al fracaso. Que quien entre sepa que será devuelto", ha afirmado.

Y no solo en Ceuta: "Aviso de que no van a poder alcanzar ni la Península ni el continente. Tampoco quedarse de forma indefinida en Ceuta y en Melilla".

"Estamos trabajando para acelerar el retorno a Marruecos de las personas que han entrado irregularmente y que aún no lo han hecho", ha insistido Albares sobre la intención del Gobierno.

Porque el Gobierno ha subido el tono. Porque hablando de devolver a todos los que entraron los ministros parecen incluir también a los solicitantes de asilo y a los menores. "Que todos los que están en Ceuta puedan reagruparse en Marruecos con sus familias. Todos los niños, esa es la prioridad", ha expuesto Bolaños.

Sin embargo, son perfiles cuyo retorno no es tan fácil de gestionar. El propio Bolaños, que hace no mucho hablaba de "proteger el interés del menor" parecía ser consciente de ello.

"Estamos trabajando para que todos esos menores puedan tener una acogida respetuosa con los derechos humanos para proteger el interés superior del menor", dijo en su día el ministro.

Porque, hasta ahora, el Gobierno siempre había priorizado la solidaridad y la protección de la infancia frente a las devoluciones, en una posición que, tras la presión internacional y ante la amenaza de nuevas entradas masivas en Ceuta, parece haber cambiado.

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