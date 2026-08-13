El Gobierno estima que quedan en Ceuta 8.000 de los 80.000 migrantes que llegaron el 30 de julio: 5.000 pueden ser acogidos

Los detalles Según informa 'El País', citando fuentes de Exteriores, entre los que pueden quedarse en España hay 2.500 niños y 2.500 potenciales solicitantes de asilo. Los datos, superiores a los que en su día dio el Ejecutivo.

El 30 de julio, cerca de 80.000 migrantes llegaron a Ceuta desde Marruecos, según 'El País' y fuentes de Moncloa. De ellos, unos 8.000 permanecen en España. Estas cifras difieren de las iniciales del Gobierno, que mencionó 72.000 migrantes y afirmó que 70.000 ya habían regresado. El Ejecutivo estima que 5.000 personas pueden ser acogidas, incluyendo 2.500 menores y 2.500 solicitantes de asilo, mientras que 3.000 serán devueltos. La mayoría se encuentra en la playa de El Trampolín, en un asentamiento improvisado. Ministros como José Manuel Albares y Félix Bolaños trabajan en el retorno a Marruecos y la reunificación familiar.

Cerca de 80.000 personas. Ese es el número de migrantes que entraron en Ceuta el 30 de julio. El día en que miles y miles llegaron a nado desde Marruecos a las calles de la ciudad autónoma de España. Así lo confirma el diario 'El País', citando fuentes de Moncloa, que además informa que aún siguen en territorio español unos 8.000 de los que alcanzaron la costa durante dicha jornada.

Estos datos, según estimaciones que maneja el Gobierno, son bastante diferentes a los que el Ejecutivo ofreció en su momento, cuando habló de 72.000 migrantes y cuando dijo que de todos ellos ya habían regresado 70.000. Sin embargo, ambas cifras son mucho mayores de lo compartido en su día.

Además, el Ejecutivo estima que de todos los que hay todavía en Ceuta hay 5.000 personas que pueden ser acogidas. El resto, los 3.000 restantes, serán devueltos a sus países de origen.

En cuanto a las 5.000 que manejan serán acogidas se dividen entre 2.500 menores, de los que hay 600 niñas y 400 que no tienen ni 13 años, y otros 2.500 que son potenciales solicitantes de asilo.

La mayoría de ellos está en la playa del El Trampolín, en un asentamiento improvisado con cabañas de rama y tiendas de campaña que pueblan la arena.

Todo esto también es diferente con lo inicialmente expuesto por el Gobierno. Por ministros como José Manuel Albares, responsable de Exteriores, y como Félix Bolaños, de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes.

"Trabajamos para acelerar el retorno a Marruecos de las personas que han entrado irregularmente. Para la devolución de todos. En ese diálogo estamos comprometidos, en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva", dijo Albares.

Bolaños, por su parte, hizo referencia a los niños y niñas: "Estamos cooperando para que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos".

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