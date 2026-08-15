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Crisis migratoria

Marruecos expulsa a varios equipos de periodistas españoles de Fnideq (Castillejos)

Los detalles Un responsable del Ministerio del Interior marroquí dio la orden a ambos informadores y les advirtió con que si se negaban a irse podrían retirarles sus acreditaciones profesionales. Su explicación, que se limitaba "a cumplir instrucciones".

Situación en Fnideq (Castillejos) Situación en Fnideq (Castillejos)Agencia EFE

Marruecos ha expulsado a los periodistas de EFE y de RTVE que se encontraban en la ciudad de Fnideq (Castillejos), cubriendo la información relacionada con la frontera con Ceuta.

Los hoteles donde estaban alojados los periodistas comunicaron a todos ellos que habían recibido órdenes de las autoridades locales para que abandonaran de inmediato los establecimientos.

De forma previa, Youssef Hajji, representante del Ministerio del Interior de Marruecos, había pedido a los informadores que abandonaran la localidad, sin ofrecer más explicación que se limitaba a "cumplir instrucciones".

Los periodistas cubrían una carga de las fuerzas antidisturbios marroquíes para dispersar, mediante el uso de gases lacrimógenos y porras, a centenares de migrantes que trataban de llegar a la frontera.

Fue al periodista de EFE quien recibió en primer lugar tal orden y presenció cómo el equipo de TVE escuchaba el mismo mandato.

Hajji, ante una posible negativa de los periodistas, les advirtió de que podrían retirar tanto sus acreditaciones profesionales como sus equipos de trabajo si no abandonaban Castillejos.

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