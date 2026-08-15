"Se ha sentido muy fuerte": la alcaldesa de Armilla habla de "miedo y nervios" por el terremoto de magnitud 5 en Granada

¿Qué ha dicho? Lola Cañavate ha compartido que se han puesto medidas en marcha por el temblor de tierra en la provincia nazarí. "Están revisándose las grietas que han aparecido en los edificios para comprobar su habitabilidad", ha expuesto.

Granada ha experimentado una noche de "nervios e incertidumbre" debido a un terremoto de magnitud 5, según Lola Cañavate, alcaldesa de Armilla. Este seísmo, junto con otros temblores menores, generó miedo en la localidad. Cañavate describió la situación como complicada durante la noche, madrugada y mañana, con múltiples seísmos en la región. El terremoto principal ocurrió a las 00:55, causando daños materiales pero sin afectar a las personas ni a la estructura de los edificios. Los servicios técnicos municipales están evaluando los daños, y hasta ahora no se han detectado problemas de habitabilidad. El sismo también se sintió en Jaén, Córdoba, Málaga y Almería.

Granada ha vivido una noche "con nervios e incertidumbre". Así lo afirma Lola Cañavate, alcaldesa de Armilla. Así habla la primera edil tras unas horas en las que en la provincia nazarí se ha vivido un terremoto de magnitud 5. En la que, además, se han sentido otros seísmos tanto antes como después que llevaron el "miedo" a la localidad granadina.

"Ha sido una noche complicada. También la madrugada y la mañana. Han sido horas de incertidumbre, de nervios, de ansiedad y de miedo. Hemos vivido muchos seísmos en Granada. Te puedo hablar especialmente de mi municipio", ha contado.

Y habla de unas horas en las que se han registrado temblores "de menos magnitud": "A partir de las 18:45 tuvimos un temblor. A partir de ahí hubo réplicas y sobre las 00:55 tuvimos ese de magnitud 5".

"Se ha sentido de forma muy fuerte. Ha ocasionado daños materiales, pero podemos decir que no hemos tenido daños personales. No hay afectación en los edificios", ha expuesto la alcaldesa.

Cañavate ha confirmado que ya se han puesto "medidas" en marcha: "Lo servicios técnicos municipales están revisando todos los daños que se han producido, desde cornisas, fachadas y grietas que han aparecido en los edificios".

"Están comprobando si la habitabilidad sigue siendo segura o si hay que desalojar. Afortunadamente, en las revisiones que llevamos no se ha detectado nada y los vecinos y vecinas de Armilla pueden seguir viviendo en sus casas sin problema", ha concluido.

El terremoto, de magnitud 5, se ha dejado sentir no solo en Granada sino también en localidades de Jaén, Córdoba, Málaga y Almería. Ha habido decenas de avisos a emergencias, pero no hay que lamentar daños personales.

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