Puente planteó a Sánchez apartarse tras el accidente y el presidente del Gobierno se negó porque "sería injusto"

El contexto Fuentes del Gobierno defienden que Puente no es el responsable de la tragedia y que no ha habido un fallo en la gestión, insistiendo en que el accidente fue un error humano.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ofreció su dimisión a Pedro Sánchez tras el accidente ferroviario de Urda, donde fallecieron 69 personas, pero el presidente la rechazó al considerarla "injusta". Moncloa defiende que el accidente fue un error humano y no culpa de Puente, mostrando confianza en él pese a las críticas internas del PSOE. Mientras algunos socialistas piden responsabilidades, Sánchez y ciertos ministros lo respaldan. El PP ha solicitado su comparecencia en el Congreso, lo que Moncloa ve como uso político de la tragedia. Puente hablará este viernes y comparecerá el 3 de noviembre.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, planteó a Pedro Sánchez la posibilidad de apartarse y presentar su dimisión tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) si su permanencia en el cargo suponía un problema para el proyecto socialista. No obstante, el presidente del Gobierno rechazó esta posibilidad al considerar que le parecía "injusto".

Fuentes de Moncloa insisten en que el accidente en el que han fallecido 69 personas se debió a un error humano y que Puente no es el responsable de la tragedia. Tal es la confianza de Sánchez en Puente que ha ordenado un cierre de filas con el ministro, consciente de que en las últimas horas ha habido cargos socialistas que han cuestionado su continuidad.

Estas fuentes denuncian además la utilización política que el PP está haciendo de la tragedia. Creen que el hecho de que pidan su comparecencia en el Congreso es la constatación de ello. Además, estas mismas fuentes confirman que Sánchez no va a comparecer ante la Diputación Permanente.

La última imagen que vimos de Óscar Puente fue en la mañana del jueves, cuando llegó al Centro de Control de Atocha para acompañar al presidente del Gobierno. El ministro de Transportes no habló este jueves pero sí lo hará este viernes. El próximo martes, 3 de noviembre, comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso.

Primeras divisiones en el PSOE

En el PSOE ya se están viendo las primeras divisiones. En el partido hay cargos que sí consideran que es "inasumible" que Puente continúe y afirman que hay que asumir responsabilidades. De alguna manera, le muestran ya la puerta de salida mientras Sánchez y algunos ministros siguen respaldándolo para que esté al frente de la crisis. Hay respaldo en Moncloa, pero no tanto en el partido socialista.

Crece la presión sobre Óscar Puente hasta en el PSOE frente al cierre de filas de Moncloa tras la tragedia ferroviaria de Urda

Según ha trasladado el equipo de Puente a laSexta, el ministro ha estado la tarde de este jueves trabajando, aunque no han detallado si en Ministerio o en el Centro de Control de Atocha.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido