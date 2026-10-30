El PP exige la dimisión de Óscar Puente por primera vez tras el accidente de Urda: "Tiene que dimitir, es obvio"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados

¿Qué ha dicho? Ester Muñoz no ve "razonable" que el Gobierno "esté atrincherado desde hace años y absolutamente nadie asuma ninguna responsabilidad". "El respeto no es el silencio, y que precisamente el respeto a lo que ha ocurrido es contar la verdad", opina la portavoz del PP en el Congreso.

Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el trágico accidente ferroviario en Urda, que ha dejado al menos 69 muertos. En declaraciones a RNE, Muñoz criticó la falta de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno, subrayando que ya se han producido dos accidentes mortales en la misma vía en menos de nueve meses. Muñoz cuestiona que altos cargos imputados sigan en sus puestos y considera incomprensible que el Gobierno no asuma responsabilidades. Para ella, el país está en shock y herido por esta situación.

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, considera "obvio" que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debe dimitir tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda que ha dejado al menos 69 muertos. En una entrevista en RNE, Muñoz cree que es "innecesario que nadie diga nada" sobre la dimisión de Puente porque "en este país todo el mundo pensamos exactamente lo mismo".

Muñoz va más allá y cree que Puente "no debería llegar al martes", aludiendo a su comparecencia en la Comisión Permanente del Congreso para informar acerca de este accidente: "Es que cualquier persona de este país es plenamente consciente de que el señor Óscar Puente, si no dimite, debería ser cesado. ¿A qué va a venir el martes? ¿A dar explicaciones de qué?".

"Hemos tenido dos accidentes mortales en menos de nueve meses en la misma vía. Primero por deficiencias en la vía, que se negó, se llegó incluso a mentir diciendo que no eran problemas de la vía —a día de hoy seguimos sin saber exactamente qué ocurrió—, y ahora hemos tenido un segundo accidente mortal. ¿Cuántas probabilidades había? El otro día había un ingeniero explicando que era imposible: por probabilidad era imposible que en la misma vía hubiera dos accidentes mortales en menos de nueve meses, y lo ha habido. Insisto, hay que hablar de responsabilidades políticas porque este país está en shock y está herido, y no es normal lo que está viviendo España", opina Muñoz.

Muñoz lamenta que el Gobierno "no asuma ninguna responsabilidad" por estos accidentes ferroviarios. "Tenemos altos cargos del Gobierno imputados que siguen en sus puestos, porque en este Gobierno nadie dimite, nunca nadie asume la responsabilidad", cuestiona la portavoz, que insiste en que es "incomprensible que el mismo ministro del accidente de Adamuz siga siendo ministro".

"No es razonable que el Gobierno esté atrincherado desde hace años y nadie, nadie, absolutamente nadie asuma ninguna responsabilidad: ni por la corrupción, ni por ministros en la cárcel, ni por las cuentas del PSOE, ni por los accidentes mortales. Es incomprensible", enfatiza.

Para Muñoz, el PP no ha establecido "ninguna tregua" con el PSOE y defiende que "el respeto no es el silencio". "Las responsabilidades políticas llegan mucho antes que las judiciales. Y, por lo tanto, yo creo que no se trata de una tregua: se trata de, oiga, hemos tenido un shock nacional, yo creo que es lo que mejor define el estado emocional del país", afirma.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido