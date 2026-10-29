Los bulos tras el accidente de Urda: imágenes antiguas, vídeos descontextualizados y contenidos creados con IA

Los detalles La web de verificación Newtral.es ha detectado varias informaciones falsas relacionadas con el trágico accidente ferroviario que se están difundiendo por las redes sociales.

El accidente ferroviario en Urda, Toledo, ha desatado una ola de desinformación en redes sociales. Se han difundido imágenes y vídeos fuera de contexto, así como fotos generadas con inteligencia artificial, presentadas como si fueran del siniestro actual. La web de verificación Newtral.es ha identificado varias de estas falsedades, incluyendo imágenes de un accidente anterior en Adamuz. Además, circula un vídeo que falsamente vincula al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con advertencias a España. La Guardia Civil ha desmentido mensajes falsos enviados a familiares de las víctimas, que suplantaban a la institución para comunicar identificaciones. La portavoz Teresa Albacete ha subrayado que dichas comunicaciones siempre se realizan de manera presencial.

El grave accidente ferroviario de este miércoles en Urda, Toledo, ha venido acompañado de una oleada de bulos y contenidos engañosos que circulan por las redes sociales. Desde imágenes de otros accidentes que se presentan como actuales hasta vídeos sacados de contexto y fotografías generadas con inteligencia artificial, la desinformación se ha abierto paso tras la tragedia.

Entre los contenidos falsos también hay mensajes dirigidos a familiares de las víctimas que suplantan a la Guardia Civil y aseguran que sus seres queridos han sido identificados. Una comunicación que el cuerpo ha desmentido tajantemente.

La web de verificación Newtral.es ha detectado varias informaciones falsas relacionadas con el accidente ferroviario que se están difundiendo por las redes sociales. Entre ellas hay fotografías que aparecen en publicaciones sobre el siniestro de este miércoles, pero que no corresponden a este accidente. En realidad, son imágenes del incidente ferroviario de Adamuz del pasado mes de enero.

También circula un vídeo presentado como si mostrara los momentos previos a la tragedia, acompañado del titular "Minutos antes de la tragedia". Sin embargo, se trata de otro contenido que se ha difundido fuera de su contexto y que no corresponde a lo ocurrido este miércoles.

Otro de los bulos que circulan relaciona al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con una supuesta advertencia a España sobre cortes de energía o accidentes ferroviarios. El vídeo es real y fue grabado en abril, pero no demuestra que Netanyahu amenazara a España.

La desinformación también se apoya en imágenes creadas con inteligencia artificial que se presentan como si fueran fotografías reales del accidente. Sin embargo, no corresponden a una escena real del siniestro.

La Guardia Civil desmiente mensajes falsos a familiares de las víctimas

A los bulos visuales se suma una estafa especialmente grave: varios familiares de víctimas han recibido mensajes de personas que se hacen pasar por miembros de la Guardia Civil y les comunican supuestamente que sus seres queridos han sido identificados. La portavoz de la Guardia Civil, Teresa Albacete, ha desmentido estas comunicaciones y ha advertido de que son "totalmente falsas".

"Nosotros, Guardia Civil, nunca vamos a comunicarnos ni por llamada telefónica, ni por mensaje ni por WhatsApp", ha señalado, recordando que las comunicaciones sobre identificaciones se realizan siempre de manera presencial y personal. El cuerpo continúa investigando esta estafa y pide a los familiares y a cualquier persona que reciba mensajes similares que desconfíe de ellos.

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