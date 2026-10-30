Sánchez: "La confianza en la alta velocidad está quebrada, hay que aportar soluciones para que no vuelva a suceder"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha insistido en que "no es asumible para un país como España" tener dos accidentes ferroviarios tan graves como los ocurridos en Adamuz y Urda en apenas nueve meses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado en Toledo para abordar la emergencia del accidente ferroviario de Urda. Sánchez ha prometido ofrecer soluciones para evitar que tragedias de tal magnitud vuelvan a ocurrir, en línea con lo expresado por el rey Felipe VI. Ha destacado la necesidad de investigar las causas del accidente, subrayando que un país con un sistema de alta velocidad como España no puede permitirse dos incidentes similares en un año. Sánchez ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha asegurado que el Gobierno está en contacto con los consulados de los países afectados, dado que hay víctimas de 27 nacionalidades distintas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este viernes tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el Centro 112 de Toledo, donde se está coordinando la emergencia del accidente ferroviario de Urda. El jefe del Ejecutivo promete "ofrecer soluciones" para que una tragedia de la magnitud de la ocurrida en Urda no vuelva a suceder, como dijo este jueves el rey Felipe VI.

"Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad de nuestro país y la labor del Gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia de esta magnitud, como ayer [jueves] dijo el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no vuelva a suceder. Y en ese trabajo estamos", ha concluido Sánchez en su comparecencia.

Sánchez señala que tanto el Gobierno central como el Ministerio de Transportes está "siguiendo con la investigación de lo sucedido para conocer cuáles son las causas" del accidente, enfatizando en una idea que ya ha repetido previamente: "No es asumible para un país como España, con un sistema de alta velocidad tan potente como el que tenemos, que podamos sufrir dos accidentes de estas características y de esta magnitud en un año".

Sánchez ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y el trabajo que "todos los poderes del Estado" están llevando a cabo "de manera incansable" para saber qué ocurrió exactamente este miércoles, cuando un tren AVE colisionó contra un tren Iryo.

"Ese compromiso existe, ese compromiso ya se está desarrollando a las personas que estamos notificando el paradero de sus familiares, la identificación de los cadáveres e iremos haciéndolo conforme avance toda esa identificación al resto de familiares de las víctimas de este terrible accidente", ha añadido Sánchez.

Además, el presidente del Gobierno ha especificado que hay víctimas de hasta 27 nacionalidades, mientras el Ejecutivo mantiene la comunicación con "todos los consulados de los países con víctimas de este accidente para que tengan la información más pronta posible y más detallada posible sobre sus nacionales".

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