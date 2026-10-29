La degradación que se ve: las averías ferroviarias aumentan y los trabajadores llevan años alertando del deterioro de la red

¿Por qué es importante? Los primeros reclamos del sector ferroviario se remontan a 2012 y ya anunciaban lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, as deformaciones de vía pasaron de 267 casos en 2019 a 398 en 2024.

En los últimos años, los retrasos y averías en el sistema ferroviario han pasado de ser excepcionales a comunes, con un notable incremento de demoras superiores a media hora entre 2015 y 2019. Los trabajadores del sector ya advertían desde 2012 sobre la falta de mantenimiento y la necesidad de inversión en la red. La liberalización del transporte ferroviario en 2021, que terminó con el monopolio de Renfe, incrementó el número de viajeros y el debate sobre la calidad del servicio. Los accidentes recientes en Adamuz y Urda han reavivado las preocupaciones sobre la seguridad y mantenimiento de las infraestructuras, mientras que las deformaciones de vía y fallos de señalización han aumentado significativamente.

Hubo un tiempo en el que los retrasos ferroviarios eran la excepción, lo raro era reclamar el importe de un billete. Sin embargo, en los últimos años, las demoras y las averías han ganado protagonismo y, aunque a algunos les puede pillar de sorpresa, los trabajadores llevaban años alertando de la degradación de la red. De hecho, incluso tenían una huelga para este jueves, convocada antes de lo ocurrido en Urda.

Entre 2015 y 2019, las demoras superiores a media hora se cuadruplicaron. Llegar tarde cogiendo el tren pasó a ser cada vez más habitual. Y a esto se han sumado averías que, en ocasiones, obligan a los trenes a detenerse durante largos periodos y a los pasajeros a permanecer a bordo.

Ahora, los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda han vuelto a situar el estado de la red ferroviaria y su seguridad en el centro del debate, planteando preguntas sobre el mantenimiento de las infraestructuras, los sistemas de seguridad y la respuesta ante situaciones de riesgo.

Los trabajadores ya alertaban de la falta de mantenimiento en 2012

Las advertencias sobre el deterioro del sistema ferroviario, no obstante, vienen de antes. Ya en 2012, los trabajadores del sector denunciaban la falta de inversión en la red y, en consecuencia, reclamaban mejoras en el mantenimiento y los recursos destinados a la infraestructura, especialmente ante el incremento del número de viajeros.

La cantidad de gente que viajaba en tren fue aumentando paulatinamente hasta que, en 2021, la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, que puso fin al monopolio de Renfe en los servicios comerciales de alta velocidad y larga distancia. Esto hizo que bajaran los precios y que, de golpe, muchos eligieran este tipo de transporte frente a otras alternativas como el autobús o el coche.

Al igual que los viajeros, las quejas por retrasos y averías han aumentado también su presencia en el debate público. Además, se han planteado críticas sobre la externalización de tareas de mantenimiento y la coordinación entre las distintas empresas que intervienen en la prestación del servicio.

Las deformaciones de vía pasaron de 267 casos en 2019 a 398 en 2024

Los datos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria reflejan, además, una evolución de las incidencias relacionadas con la infraestructura. El organismo señala una tendencia creciente de las roturas de carril desde 2013, que se han estabilizado en torno a las 150 anuales.

También recoge aumentos en otros problemas, como las deformaciones de vía y los fallos de señalización. En concreto, las deformaciones de vía pasaron de 267 casos en 2019 a 398 en 2024. En ese mismo periodo, los fallos de señalización aumentaron de cuatro a once.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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