Puente asegura que el AVE vio un semáforo "verde" antes de chocar: "En una pantalla se ve cómo un tren se va acercando y el otro está parado"

¿Por qué es importante? Puente aclara que en la pantalla del centro de control de Atocha se vio "completamente" el cantón en el que circulaban el AVE y el Iryo accidentados. "Había un semáforo en verde con un tren parado delante que no podía salir durante bastantes minutos y que impedía que el tren que venía detrás fuera advertido de la circunstancia de que había un tren detenido", ha detallado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ofrecido detalles sobre el accidente de tren en Urda, Toledo, donde fallecieron al menos 69 personas. Durante una rueda de prensa extensa, explicó que el tren AVE colisionó con el Iryo tras rebasar un semáforo en verde, lo que indicaba que tenía el paso libre. Puente detalló que el sistema ASFA estaba activo, y que en el centro de control de Atocha se visualizó cómo ambos trenes compartían el mismo cantón. Aunque el semáforo estaba en verde, un tren permanecía detenido, impidiendo que el otro fuera advertido del peligro. Puente se mostró cauteloso al hablar de un posible "error" humano.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ofrecido una larga rueda de prensa en la que ha dado todos los detalles que se conocen hasta este momento del accidente de tren en Urda (Toledo) en el que han muerto al menos 69 personas. Uno de los detalles que ha dado a conocer el ministro en esa comparecencia de cerca de dos horas de duración es que el tren AVE que colisionó con el Iryo rebasó un semáforo en verde antes del choque.

"Cuando se pasa de LZB a ASFA, como he dicho, pasamos de unos cantones más pequeños virtuales a cantones físicos más grandes", ha detallado Puente, que ha añadido que en ese momento estaba activo el sistema ASFA. "¿Qué pasa aquí? ¿Por qué este semáforo se pone en verde y, por tanto, el tren que llega está absolutamente vendido? Porque se le dice, por un lado, que vaya a máxima velocidad y, por otro lado, cuando llega a la baliza de detención la encuentra en verde, lo que le avisa de que tiene el paso expedito", asegura Puente.

Según el ministro, todos estos movimientos se vieron en "una pantalla" del centro de control de Atocha, donde se visualizó "perfectamente la señal de entrada y la señal de salida del cantón, que inicialmente están en rojo porque el tráfico se ha paralizado por completo". "Se ve la entrada y se ve la salida, se ve el cantón completamente y se ven dos trenes en el mismo cantón, uno el AVE y otro el Iryo", detalla.

"Yo solo le digo que había un semáforo en verde con un tren parado delante que no podía salir durante bastantes minutos y que impedía que el tren que venía detrás fuera advertido de la circunstancia de que había un tren detenido. Y todo eso está a la vista en una pantalla en la que dramáticamente se ve cómo un tren se va acercando y el otro permanece parado", ha aseverado Puente, que se ha mostrado dubitativo a la hora de decir si ha sido un "error" humano: "¿Es un error? Es que, ¿qué puedo decir? Es que no quiero tampoco... porque si lo digo parece que estoy cometiendo algún tipo de ofensa".

Puente ha afirmado que cuando se da al Iryo la autorización para conducir la marcha, "se enciende el semáforo en verde y se le diseña la ruta" que tiene que seguir, dejándole con ese visto bueno para salir. Después de ese visto bueno, transcurre "un tiempo importante desde que se pone la luz en verde y se le dice a Iryo que salga hasta que Iryo no sale y se produce el impacto".

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