Puente apunta que el sistema LZB se ha caído 170 veces este año, "una cifra que está dentro de la normalidad"

¿Qué ha dicho? El ministro de Transportes ha insistido en que el sistema "es sólido, fiable y robusto", y apunta a que opera en lugares de "máxima referencia en el mundo ferroviario". Ha hecho especial hincapié en el término "caída": "Fallar habría sido que funcionara y hubiera habido un accidente".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha abordado el accidente entre los trenes AVE e Iryo en Urda, que ha causado al menos 69 muertos. Puente explicó que el sistema LZB ha fallado 170 veces este año, lo cual considera normal en Europa, y que el 75% de las incidencias son por causas externas. Aseguró que el LZB es sólido y opera en redes de alta velocidad en Alemania y Austria. El cambio al sistema RTMDS2, exigido por el Reglamento Europeo, se debe a razones de interoperabilidad y producción. Pese a las "caídas" del LZB, el sistema bloquea el tráfico para garantizar la seguridad.

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha comparecido ante los medios para hablar del accidente entre los trenes AVE e Iryo en Urda, que ya ha dejado al menos 69 muertos. En sus palabras en rueda de prensa, ha confirmado que el sistema LZB se ha caído "170 este año" y afirma que está "dentro de la normalidad europea".

Así se ha expresado el ministro sobre las incidencias, de las que afirma que "el 75% se deben a circunstancias ajenas al propio sistema". "Este es un tramo concretamente muy conflictivo. De esas 170 incidencias, ninguna se ha producido en toda la línea 13", ha expuesto.

"La última caída anterior al incidente fue el 14 de octubre, lo que arroja un ratio de incidencias por kilómetro de 0,4, que es la mitad de lo que se registra en la banda de Atocha - Puerto Llano o en otras como la de Madrid - Sevilla", ha afirmado.

El ministro, en ese sentido, ha negado que el accidente se haya producido por no haber migrado al sistema RTMDS2 y afirma que el LZB "es un medio de seguridad tan sólido y tan fiable".

"El LZB opera en lugares de máxima referencia"

"El LZB es el sistema que tiene en este momento el 80% de la red de alta velocidad alemana o austríaca, que además está alojado en otros países como las líneas regionales en Reino Unido o metros de alta densidad como el de Múnich, el de Viena o el de Düsseldorf. Es un sistema muy fiable, muy robusto, muy sólido y opera en lugares de máxima referencia en el mundo ferroviario, como es el alemán", ha explicado.

Ante esto, Puente ha planteado el motivo del cambio de sistema si "tan bueno es" por otro diferente": "Son dos razones. La primera es por motivos de interoperabilidad y por razones de producción industrial. La segunda tiene relación inmediata directa con la primera. Así lo exige el Reglamento Europeo de Redes Transeuropeas de Transporte".

"Así lo dice en su artículo 18, que los Estados miembros tendrán que implantar el RTMS y les leo: a más tardar, el 31 de diciembre de 2040 en red básica, el 31 de diciembre de 2045 en red ampliada y a más tardar el 31 de diciembre en 2050 en red global", ha comentado.

El ministro de Transportes, además, ha explicado el motivo por el que se producen "caídas" en el sistema LZB. "Están alojados en soportes físicos, que utilizan soportes físicos para su comunicación. Están tanto en la infraestructura como en los trenes como material embarcado".

"Todo falla en algún momento"

"Estos soportes físicos fallan. Son soportes electrónicos, tienen tarjetas, tienen cables, balizas... Todo eso en algún momento falla", ha argumentado.

En ese sentido, ha hecho hincapié en el término "caída": "Fallar habría sido que el LZB funcionase y se hubiera podido producir un incidente o un accidente con él".

"Lo que sucede es que el sistema tiene un problema con las comunicaciones y actúa bloqueando el tráfico de manera inmediata para evitar riesgos en la seguridad. Si no funciona bien, el tren se para, se detiene y garantiza la seguridad de la circulación", ha afirmado.

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