Transportes valora cerrar el tráfico de la línea de AVE Madrid-Barcelona durante las obras de remodelación

¿Qué ha dicho? El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que van a dejarse la piel "para recuperar la confianza" de un sistema ferroviario "que ahora no cuenta con ella".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido que están considerando cerrar el tráfico de la línea de AVE Madrid-Barcelona durante dos años para realizar obras de remodelación. Esta decisión se plantea tras dos graves accidentes en menos de nueve meses en una línea previamente remodelada. Puente ha mencionado que en Alemania es común cerrar el servicio para renovar líneas, mientras que en España se prioriza mantener el servicio, afectando la fiabilidad y puntualidad. El ministro enfatiza que deben decidir si seguir el modelo alemán, lo que reduciría el tiempo de obra de cinco años a menos de 24 meses, pero privaría del servicio a los usuarios. Puente subraya que el Gobierno está comprometido a recuperar la confianza en el sistema ferroviario y está investigando los accidentes para implementar medidas correctivas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido que valoran cerrar el tráfico de la línea de AVE Madrid-Barcelona durante las obras de remodelación, reconociendo que están barajando la posibilidad de cortarla por dos años.

A preguntas de los periodistas sobre si recomendaría de cara a la remodelación de la línea Madrid-Barcelona parar el tráfico para acometer las obras, vistos los dos accidentes graves que se han producido en apenas nueve meses en una misma línea que había sido sometida a una remodelación integral, el ministro ha confesado que es algo que se plantean hacer "no solo por una cuestión de seguridad", señalando que hay múltiples razones.

Así, ha puesto de ejemplo el caso de Alemania aunque ha destacado que "España y Alemania son dos países que funcionan de una manera completamente distinta".

"En Alemania, en casi todas las ocasiones, cuando hay que afrontar una renovación de línea, se corta el servicio y se procede a renovar la línea de manera completa, privando del servicio a los usuarios durante el tiempo en el que esas obras tienen lugar. Nuestro sistema es el opuesto, es decir, en España se prima la prestación del servicio a la realización de las obras; es decir, se supedita la realización de las obras a la prestación del servicio, con la consecuencia de que la fiabilidad, la puntualidad, la seguridad —creo que no, pero la fiabilidad y la puntualidad sin duda— se ven afectadas", ha explicado.

De esta forma, ha reconocido que deben tomar decisiones. "No tengo ninguna duda de que si tomamos el ejemplo alemán habrá contestación, pero yo no sé si en estas circunstancias es la fórmula más prudente; es decir, optar por cortar el servicio y tardar mucho menos tiempo", ha indicado.

El ministro ha explicado que estarían hablando de que una obra que igual puede llevar cinco años en banda de mantenimiento, podrían dejarla "reducida a menos de 24 meses o 12 en condiciones normales". Sin embargo, ha aclarado que esto implicaría privar del servicio a los usuarios durante ese tiempo.

"Es algo que tenemos que valorar. Saben que estamos a punto de iniciar la renovación de la Madrid-Calatayud, que está en unas condiciones francamente mejorables, y es una decisión que obviamente vamos a tener que adoptar y vamos a tener que pensar", ha destacado.

Puente ha asegurado que "vamos a dejarnos la piel para recuperar la confianza de un sistema que ahora no cuenta con ella". El ministro ha señalado que es "evidente que en un país como el nuestro no pueden producirse dos tragedias como estas".

"Desde el Gobierno hay análisis exhaustivo, investigamos cada detalle y trabajamos en batería de medidas para corregirlo", ha apuntado.

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