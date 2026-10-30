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Ayuso denunciará por la vía penal al exdelegado del Gobierno en Madrid por la acampada de Sol

El contexto La Comunidad considera que Martín incurrió en un presunto delito de prevaricación administrativa al no actuar ni desalojar la acampada "ilegal" y en otro de omisión del deber de perseguir delitos al no haber intervenido ante incidentes ocurridos en la protesta.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz AyusoAgencia EFE
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa su batalla contra la acampada de Sol, que ya ha cumplido un mes. La Comunidad ha anunciado este viernes la interposición de una denuncia por la vía penal ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra el exdelegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín por su actuación ante la acampada.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que la Comunidad achaca al exdelegado -que dimitió el pasado domingo- un delito de prevaricación administrativa al no actuar ni desalojar la acampada "ilegal" de la Puerta del Sol, como le exigió el Ejecutivo autonómico.

Además, la Comunidad considera que Martín incurrió en otro presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos al no haber intervenido ante los incidentes ocurridos en la acampada, que según el Gobierno regional incluyen "delitos de agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas e injurias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid".

García Martín ha recordado que la Comunidad ya interpuso un recurso contencioso-administrativo para intentar que la Justicia forzara al ya exdelegado del Gobierno a desmantelar la acampada, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó las medidas cautelares reclamadas por el Ejecutivo autonómico, sin entrar al fondo del asunto.

Francisco Martín dimitió de su cargo el pasado domingo tras no ser incluido en las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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