El PSOE de Torremolinos defiende a su líder Antonio Navarro pese a la suspensión de militancia por acoso a una compañera

Los detalles Ferraz ha decidido suspender de militancia al político, después de que la Fiscalía haya abierto una investigación por acoso. Pese a ello, Navarro ha recibido el respaldo de varias mujeres del partido en la localidad.

Ferraz ha decidido suspender cautelarmente de militancia a Antonio Navarro, líder del PSOE en Torremolinos, tras una denuncia por acoso presentada por una compañera de partido. La denuncia se basa en mensajes inapropiados enviados por Navarro. El PSOE de Torremolinos emitió un comunicado firmado por ocho mujeres que defienden la relación entre ambos como consensuada y sin indicios de acoso, describiendo a Navarro como respetuoso. Sin embargo, el PSOE malagueño ha expresado su "apoyo total" a la denunciante. Este caso ha generado un debate sobre el tratamiento mediático y el respaldo a las víctimas de acoso.

Ferraz ha tomado la decisión este viernes de suspender cautelarmente de militancia a su líder en Torremolinos, Antonio Navarro, mientras no haya resolución judicial respecto a la denuncia por acoso presentada por una compañera de partido, en relación a mensajes como "Te ponía de vuelta y media", "Iré depilado, por si tienes un desliz", o "Cuando te enfadas, te pones muy guapa".

Por su parte, el PSOE de Torremolinos, que Navarro ha dejado de liderar este viernes, ha emitido un comunicado firmado por hasta ocho mujeres. "Hemos sido testigos de la relación mantenida entre ambos, de la complicidad, con muestras de cariño y sin existir atisbo de ninguna posición de supremacía, acoso o agresión", defienden en el comunicado.

Así, deslegitiman el testimonio de la denunciante, explicando que ellas nunca vieron nada sospechoso, y describen al que fuera líder de los socialistas en Torremolinos como una persona "respetuosa" con todas ellas, como si eso fuera excluyente de lo que la denunciante pudo haber vivido. Añaden, incluso, que Navarro está sufriendo un "juicio mediático injusto", que comparan con el que, dicen, ha sufrido Begoña Gómez o el fiscal general.

Los mensajes de ese comunicado quedan muy lejos del respaldo a la presunta y víctima y compañera de partido, y chocan con otro que ha publicado el PSOE malagueño. Esos sí insisten en el "apoyo total" a la denunciante.

'016, teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

