El caso Torrejón salpica a Vinalopó, pero el conseller mantiene que la supervisión es "igual" que en los hospitales públicos

El escándalo del hospital de Torrejón —con audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, que revelaban presiones para aumentar beneficios a costa de la atención— genera preocupación en otros lugares donde Ribera gestiona hospitales públicos. Además del centro madrileño, Ribera Salud opera una docena de hospitales en España, dos de ellos de titularidad pública, entre los que se encuentra el de Vinalopó, en la Comunidad Valenciana.

En Elche, el caso ha reactivado el debate sobre el modelo sanitario concesional. Allí, el Vinalopó cuenta con una plataforma ciudadana que reclama su reversión a la red pública. Sus integrantes aseguran que lo sucedido en Madrid no les ha sorprendido. "Sabíamos que estaban haciendo negocio. No nos sorprende lo que ha pasado en Madrid", señala Pepa Egea, portavoz del colectivo.

Ante la creciente preocupación, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, fue preguntado por laSexta por el nivel de control y supervisión que ejerce la Generalitat sobre la gestión del Hospital de Vinalopó. A la cuestión de si el Consell está aplicando en este centro el mismo grado de vigilancia que en el resto de hospitales gestionados por el grupo, el titular de Sanidad no aportó más detalles y se remitió a una única afirmación: "Estoy actuando en el Hospital de Vinalopó igual que actúo en los nuestros".

Respecto a las listas de espera, Gómez mantuvo la misma concisión y se limitó a reiterar: "Igual, igual".

