El PSOE tilda de "irresponsable" que Feijóo señale a Marruecos "sin pruebas" y el PP apunta a Sánchez: "Está chantajeado"

El contexto Con cada vez más voces apuntando al país marroquí, incluso dentro del Gobierno de coalición, los socialistas insisten en la colaboración de los africanos pero avisan de "actuaciones contundentes" si hubiera evidencias que apuntasen a su implicación.

El debate político en torno a Ceuta domina el inicio de temporada, con el PSOE y el PP en desacuerdo sobre la implicación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes el 30 de julio. Mientras el PSOE, liderado por Pedro Sánchez, aboga por la cooperación con Marruecos y espera los resultados de la investigación para tomar medidas, el PP critica su postura y lo acusa de ser "chantajeado". Josep Borrell, del PSOE, señala que Marruecos no hizo lo suficiente para impedir los hechos, aunque no hay pruebas de su implicación directa. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, reconoce fallos en la coordinación gubernamental.

Ceuta está marcando el día a día político en este comienzo de temporada. En la vuelta de las vacaciones. En un comienzo de septiembre en el que mientras el PSOE insiste en no señalar a Marruecos por lo sucedido el 30 de julio en el PP no lo tienen tan claro. Y no solo dudan en Génova, pues desde Sumar, desde IU, también se apunta a una posible implicación del país africano.

Mientras, el lado socialista del Ejecutivo ha cerrado filas con Pedro Sánchez. Con un presidente que desde el primer día ha hablado de cooperación con los marroquíes y de colaboración. Que, ahora, deja la puerta abierta a lo que diga la investigación. A tomar medidas si hay pruebas que impliquen a Rabat en la entrada de cerca de 70.000 migrantes en Ceuta.

Y eso mismo ha expuesto el ministro Ángel Víctor Torres, encargado del mando único en la ciudad ceutí, en una entrevista con 'La Vanguardia': "De no haber habido colaboración institucional no habrían vuelto el 90% de personas que entraron durante los días siguientes".

Al igual que el presidente, Torres ha advertido sobre actuaciones "contundentes" en caso de que haya pruebas que demuestren que Marruecos tuvo algo que ver con lo sucedido a finales de julio.

Además, ha apuntado al PP por su postura en lo que respecta a los africanos: "Me parece irresponsable que líderes de la oposición señalen a un Gobierno como el de Marruecos sin pruebas ni evidencias. Alguien que aspire a ser presidente debe ser responsable también cuando está en la oposición".

En Génova lo tienen claro. Tras las palabras de Feijóo en el Congreso, junto a las muchas otras voces de su partido durante estas jornadas, Ester Muñoz apunta a Sánchez por su actitud con Marruecos y por no señalar a los africanos tras lo sucedido el 30 de julio.

"Sánchez está completamente chantajeado. Tiene miedo de Marruecos", ha afirmado la 'popular' en palabras en 'El Confidencial'.

Borrell: "Marruecos no hizo nada para impedirlo"

Sin embargo, las voces que apuntan a Marruecos no llegan solo desde Génova. Llegan, también, desde nombres ilustres del propio PSOE como es el caso de Josep Borrell. En laSexta Xplica, a pesar de afirmar que "no hay ninguna prueba que demuestre" que los marroquíes están detrás de lo sucedido a finales de julio, sí indica que "no hizo gran cosa para impedirlo".

"El informe policial dice muy claro que el que tocó el tambor, el que llamó a la gente a pasar la frontera, no era una mafia criminal de los que se dedican a traficar con migrantes, sino que era una organización muy poderosa, muy estructurada, jerarquizada y permanente. No dice que sea un Estado, pero vamos, deja muy claro que es un Estado, una organización de carácter estatal", ha señalado.

Porque ha distinguido entre quién llamó a las miles de personas y quién hizo o no lo posible para impedir que pasaran: "De lo primero, no hay ninguna prueba de que fuera Marruecos y de lo segundo, es evidente que la Policía marroquí o se vio desbordada o no supo qué hacer y todos hemos visto imágenes de la Policía marroquí ante un camión lleno de gente".

Dentro del Gobierno, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha hecho autocrítica afirmando que el Ejecutivo tiene "parte de responsabilidad": "La coordinación tendría que haber sido más eficiente o más rápida".

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