Torres fecha "en muy pocas semanas" el regreso de la normalidad a Ceuta: "Será ahora cuando más rápido se hará"

Los detalles El ministro de Política Territorial, encargado del mando único en la crisis, habla de "acortar plazos" si todos colaboran "sin palos en las ruedas" y si cada uno "asume sus responsabilidades".

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha asegurado en 'RTVE' que Ceuta recuperará la normalidad en pocas semanas si todos colaboran y asumen sus responsabilidades. Destacó la labor del Gobierno tras la llegada de 70.000 migrantes el 30 de julio, señalando que 4.000 ya han regresado a Marruecos voluntariamente y que se han ampliado las plazas en el CETI. Además, se ha reforzado la presencia de la Guardia Civil, Policía Nacional y militares. Torres criticó al PP por su postura en la crisis y enfatizó que la ley se ha modificado para agilizar procesos. También mencionó la importancia de la visita del rey Felipe VI a Ceuta, prevista para las próximas semanas.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y encargado del mando único en la crisis de Ceuta, ha afirmado en 'RTVE' que la ciudad autónoma recuperará la normalidad "en muy pocas semanas" si todos colaboran "sin palos en las ruedas" y si cada uno "asume sus responsabilidades.

Así lo ha dicho en palabras en el '24 Horas', donde ha resaltado la labor del Gobierno para poner medios en la ciudad autónoma después de que unos 70.000 migrantes llegasen a sus calles el 30 de julio: "El 10 de agosto volvieron voluntariamente a Marruecos unas 4.000 personas. Teníamos 500 plazas en el CETI y ahora tenemos 3.500 con otras 3.000 cerca de abrir".

"Hemos reforzado a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los militares como nunca en otra ocasión. Todo eso estamos haciendo para que se pueda llegar a la normalidad. Si todos colaboramos y si cada uno asume sus responsabilidades, también con los menores, todo será más sencillo y acortaremos plazos", ha expuesto.

La vuelta a la normalidad, según el ministro, llegará "en muy pocas semanas": "Quiero decir que será así y así va a ser, pero queremos toda la información".

Torres, en ese sentido, ha apuntado al PP por su postura en esta crisis y habla de "antecedentes": "A España y a otros lugares de Europa llegan migrantes de forma irregular y nunca se les ha devuelto inmediatamente".

"El PP tampoco lo hizo porque no se podía hacer. Ni en el 2002 ni en el 2016. Nunca se ha podido hacer de la noche a la mañana, pero cuando más rápido se hará será ahora. Tenemos 60 funcionarios haciendo triajes. Hay más jueces en Ceuta y se ha pasado de tres a 18 abogados de oficio. Hemos modificado la ley para que todo esto se pueda acortar", ha insistido.

En lo que respecta a los menores, ha cifrado en unos "1.500 o 1.600" los que están filiados: "Son competencia directa de las comunidades autónomas. El PP dice que está ayudando a Ceuta pero votaron en contra del reparto de menores. Le dieron la espalda a Vivas, que estaba a favor de la medida. La prioridad es que puedan ser reagrupados, pero se exige el compromiso de la autoridad local".

Por otra parte, el ministro ha hablado de esa posible visita del rey Felipe VI a Ceuta: "No hay fecha, pero si el presidente Sánchez ha dicho que será en las próximas semanas es que así va a ser".

"Será importante su presencia en Ceuta para que la situación mejore. Cuando vaya todo será mejor que hoy porque la situación hoy ya es mejor que hace semanas", ha concluido.

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