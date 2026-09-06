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Crisis en Ceuta

La playa de El Trampolín, una ciudad improvisada: mezquita, puestos de comida e incluso un zoco

El contexto Cientos de migrantes se encuentran establecidos en el campamento del arenal ceutí, que no deja de crecer. Un equipo de laSexta ha acudido una noche para ver cómo viven.

Una mezquita improvisada en la playa de El Trampolín, Ceuta.

La playa de El Trampolín, en Ceuta, ha pasado de ser el típico arenal urbana a una mini ciudad que acoge a cientos de migrantes que llegaron el pasado 30 de julio en la entrada masiva. Lejos de tener la intención de irse, los migrantes están tan acampados en la zona que ya se puede encontrar una mezquita, puestos de comida o incluso un zoco.

Así lo ha podido comprobar laSexta, que ha acudido por la noche para ver la bulliciosa actividad que acoge la zona, que no para de crecer y acoger chabolas. A la espera de que se habiliten nuevos emplazamientos como los que se están construyendo en el puerto ceutí, en el asentamiento se montan las chabolas con cañas, bolsas de plástico y en pocos minutos.

A lo largo y lo ancho. En las casas improvisadas se pueden ver mantas y hasta cunas de bebé. Muy cerca, una mezquita improvisada con cartones, alfombras y, por supuesto, orientada a La Meca. El perímetro del templo se acota con botellas de agua rellanas de arena.

Además, hay un mercado donde se puede comprar de todo. Desde tabaco por unos cinco euros hasta los trajes de neoprenos y gafas de buceo que los propios migrantes utilizaron para llegar a las costas de Ceuta de Marruecos.

Y no puede faltar un puesto de comida. Allí se pueden encontrar platos de cuchara, como lentejas, también té o café.

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