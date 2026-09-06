Redondo visita el punto de atención humanitaria a mujeres de Ceuta sin previsión de reunirse con Vivas

Los detalles La ministra de Igualdad se ha reunido con migrantes en la sede de la Delegación del Gobierno y después de ha dirigido al dispositivo donde están acogidas casi 300 mujeres y menores que entraron a la ciudad a finales de julio.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, visita Ceuta para mantener reuniones, aunque no se encontrará con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas. Inicialmente, planeaba reunirse con mujeres migrantes en la Delegación del Gobierno, pero una manifestación alteró su agenda. En su lugar, visitó el dispositivo de atención humanitaria en la Hípica, donde se alojan 320 mujeres y menores. A pesar de las instalaciones, algunas mujeres permanecen afuera en un campamento por falta de espacio. Por la tarde, Redondo se reunirá con entidades sociales y visitará el Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha realizado este domingo una visita oficial a Ceuta para mantener diversas reuniones, sin que esté previsto ningún encuentro con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas.

La ministra tenía previsto reunirse con mujeres migrantes en la sede de la Delegación del Gobierno. Sin embargo, fuentes cercanas a Igualdad informan a laSexta de que no ha podido celebrarse al haber una manifestación en la zona, por lo que la agenda de Redondo se ha modificado.

De esta forma, la líder del Ministerio de Igualdad se ha dirigido al dispositivo de atención humanitaria instalado en la Hípica, donde están acogidas 320 mujeres y menores que entraron en la ciudad a finales de julio y que desde el lunes se encuentran en ese punto. Allí, tienen camas para dormir, duchas y comidas tres veces al día.

Esa realidad contrasta con la que la ministra ha visto desde el coche a las puertas de la Hípica, lugar en el que mujeres y familias se instalaron el pasado lunes, día en el que se habilitaron las plazas del dispositivo de atención humanitaria. Estas mujeres llegaron con la intención de poder optar a una, pero no había sitio para todas. Desde entonces, duermen en un campamento instalado en la zona, de la que no salen porque, dicen, tienen miedo de que no las puedan dejar entrar si se marchan.

Durante la tarde de este domingo, Ana Redondo tiene previsto reunirse con entidades sociales, también en la sede de la Delegación del Gobierno, donde, además, mantendrá un encuentro con equipos que trabajan en la prevención, protección y respuesta ante la violencia contra las mujeres en la ciudad. Asimismo, Redondo también visitará el Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual.

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