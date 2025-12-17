Ahora

Crisis de la vivienda

Sánchez pide a Europa tomar medidas para facilitar el acceso a la vivienda: "Los valores no dan techo"

¿Qué ha dicho? "La vivienda, que debería ser un derecho, se ha convertido en una trampa que configura el presente de los pueblos, asfixia su futuro y pone en peligro la cohesión, el dinamismo económico y la prosperidad de Europa", opina el presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez durante su comparecencia/ Eduardo Parra / Europa PressPedro Sánchez durante su comparecenciaEduardo Parra / Europa Press
Pedro Sánchez hace un llamamiento a la Unión Europea para que facilite el acceso a vivienda asequible. En una columna de opinión en el medio 'Politico', el presidente del Gobierno ofrece su visión de la "época turbulenta" que atraviesa el mundo, con unos principios que ahora están "amenazados" por la desinformación y un "movimiento transnacional de extrema derecha".

Aunque Europa haya sido, según Sánchez, un "refugio para los valores" que dan forma a las democracias, esos valores -añade- "no dan techo". "Si no actuamos, Europa corre el riesgo de convertirse en un refugio sin hogar", advierte el presidente del Gobierno.

Sánchez traslada varios datos que evidencian la crisis de acceso a la vivienda, con países como Estonia o Hungría donde los precios de la vivienda se han triplicado. "Las personas con empleos estables en Madrid, Lisboa o Budapest ya no pueden permitirse vivir donde trabajan o donde crecieron", critica.

Sánchez llega a decir que la vivienda se ha convertido "en una trampa" para la ciudadanía y pide crear más viviendas, algo en lo que admite que Europa se ha "quedado atrás durante años".

"Durante casi dos décadas, la construcción residencial en la UE ha estado por debajo de la demanda. Tras un período de fuerte crecimiento en la década de 1990 y principios de la de 2000, la crisis financiera de 2008 provocó un colapso de la inversión en vivienda, y el sector nunca se recuperó por completo. La pandemia no hizo más que acentuar esta brecha, paralizando los permisos, retrasando la adquisición de materiales y agravando la escasez de mano de obra, lo que paralizó aún más la construcción", detalla.

Para el jefe del Ejecutivo, la elección entre beneficios y personas "no puede esperar más". "Se acabó el tiempo de las palabras. Necesitamos acciones urgentes. La creciente indignación por la vivienda resuena en toda Europa, y nuestros ciudadanos necesitan soluciones concretas. Si no actuamos con ambición y urgencia, corremos el riesgo de convertir la crisis inmobiliaria en un nuevo factor de euroescepticismo", concluye el presidente del Gobierno.

