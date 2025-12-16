Joan Roig, el primer político en dimitir por el cambio climático tras cinco inundaciones en siete años: "Ha acabado con mi capacidad mental y física"

¿Por qué es importante? El alcalde de Alcanar, en Tarragona, ha sido el primero en renunciar a su puesto derrotado por las catástrofes naturales que se han cebado con su pueblo. "Los vecinos temen por su vida, nosotros también. Esa es la carga también de responsabilidad añadida que hace que esa mochila pese tanto", ha dicho este martes.

Joan Roig, alcalde de Alcanar en Tarragona, ha dimitido debido a su agotamiento emocional y físico tras enfrentar repetidas catástrofes naturales en su pueblo, un hecho inédito en España. En el programa Salvados, Roig explicó que su decisión responde a la coherencia y al bienestar de su comunidad, que ha sufrido cinco inundaciones en siete años. Las constantes riadas han afectado gravemente a los vecinos, algunos de los cuales se convertirán en los primeros refugiados climáticos del país. La carga emocional y la responsabilidad han llevado a Roig a su límite, mientras los habitantes comienzan a aceptar que abandonar sus hogares es inevitable.

Si ya es difícil que un político dimita, imaginen que lo haga por el cambio climático. Joan Roig, el alcalde de Alcanar, en Tarragona, ha sido el primero en renunciar a su puesto derrotado por las catástrofes naturales que se han cebado con su pueblo. Dice que está emocional y físicamente agotado.

Imagínense ver su pueblo anegado por el agua cuando apenas llevas una semana de alcalde, creer que ha sido un suceso extraordinario y volverlo a verlo igual solo dos años después. Una vez tras otra. En total, cinco veces en siete años.

El alcalde de Alcanar dice que él también ha sido finalmente arrastrado por las riadas. "Ha acabado con mi capacidad mental y física. Hay que ser honestos con uno mismo y con la ciudadanía sobre todo", ha declarado Roig tras su dimisión.

Es el primer alcalde de España que dimite vencido por las catástrofes naturales, según anunció él mismo en el programa Salvados del pasado domingo, donde dijo que lo hacía por "coherencia" y porque piensa que es lo mejor para su pueblo.

Su despedida resumía todo el episodio así: "El futuro de Alcanar es un futuro que estará marcado por el cambio climático. Y, créeme, nos viene algo muy grave, muy grave". Aunque reconoció que no se va con la "conciencia tranquila": "Tendría que haber ejecutado muchas más acciones para paliar los efectos de este cambio climático".

El coste emocional, la alerta constante y el temor que no le abandona ni un minuto le han llevado al límite de sus fuerzas. "Los vecinos temen por su vida, nosotros también. Esa es la carga también de responsabilidad añadida que hace que esa mochila pese tanto. Y hay vecinos que están con sus viviendas en medio del barranco", ha dicho a laSexta este martes.

Estas son familias que tendrán que marcharse, al menos diez vecinos que se convertirán en los primeros refugiados climáticos de España porque sus casas están en el tapón del barranco que cruza el pueblo, entre una montaña y el mar, por donde no tienen más remedio que desaguar las inundaciones.

Miquel es uno de ellos, está destrozado, porque su casa, que ahora se inunda todo el rato, era el sueño de su vida. "Me jubilé, cogí todo lo que tenía y me compré esta casa para venir a jubilarme aquí, en un sitio tranquilo", ha contado a laSexta.

Es ahora cuando empiezan, poco a poco, a aceptar que tirar sus casas y marcharse es el único camino porque lo que va a venir los próximos años es aún peor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.