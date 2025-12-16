Bernabé llama a respetar "los tiempos y las decisiones de las mujeres" para llevar a la Fiscalía las denuncias de acoso sexual

¿Qué ha dicho? La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha subrayado que su formación "siempre está al lado de las mujeres, va a estarlo siempre y las va a acompañar siempre".

Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha subrayado la importancia de respetar los tiempos y decisiones de las mujeres, en el contexto de denuncias de acoso sexual en el partido. Bernabé reafirmó el compromiso del PSOE de apoyar a las mujeres y aprender de los errores para mejorar. En relación a otros problemas en Ferraz, se refirió a la participación de diversas personas en eventos del partido y aclaró que está enfocada en la recuperación de la Comunitat Valenciana tras la DANA y su candidatura a la alcaldía de Valencia.

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado este martes que lo fundamental es que "se respeten los tiempos y las decisiones de las mujeres", una vez ha sido preguntada sobre la posibilidad de que las denuncias presentadas por acoso sexual en el canal interno de la formación terminen en la Fiscalía.

"El Partido Socialista siempre está al lado de las mujeres, va a estarlo siempre y las va a acompañar siempre", ha manifestado la socialista, tras el minuto de silencio convocado en la sede de la Delegación del Gobierno para condenar los dos últimos asesinatos machistas en Catarroja y Tarragona.

Asimismo, Bernabé ha defendido que su partido "aprende de cualquier error con el ánimo de mejorar y eso es lo que estamos haciendo -ha dicho-". Por otro lado, ha insistido en que "no puede haber la más mínima duda de que el Partido Socialista va a estar al lado de las mujeres" que necesitan sus tiempos y van a respetarse y que "siempre van a contar con el acompañamiento" del PSOE.

Una línea similar a la que usó la semana pasada tras la reunión de urgencia en Ferraz de todas las secretarias de Igualdad de la formación que abordaba el estallido de varios casos de acoso sexual en las filas socialistas. Ante la prensa, la valenciana jugó el comodín del machismo "como problemas estructural", al tiempo que habló de "un antes y un después" en el PSOE.

Otros problemas en Ferraz

Preguntada también por las informaciones que señalan que la exmilitante socialista Leire Díez moderó una charla sobre feminismo en 2020 en la sede del partido en Ferraz, acompañada por la entonces presidenta del Senado, Pilar Llop, ha respondido que ese año ella estaba en el Ayuntamiento de València "poniendo en marcha medidas feministas".

Bernabé ha señalado que en la sede del PSOE, igual que en las de muchos partidos, participan desde militantes a personas que vienen de otros ámbitos de la esfera pública o de la privada. Respecto a si le han ofrecido la portavocía del Gobierno de Pedro Sánchez, en sustitución de Pilar Alegría, ha señalado que está "centrada en la recuperación de la Comunitat Valenciana tras la DANA" y en su candidatura a la alcaldía de Valencia para que la ciudad recupere "su brillo y su luz".

