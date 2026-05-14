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En el juicio por el caso mascarillas

El PSOE pide permiso al Supremo para querellarse contra Aldama por "injurias y calumnias" al atentar "contra el honor del partido"

Los detalles En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el PSOE ha pedido licencia al Tribunal Supremo para presentar una querella por las declaraciones del comisionista en el juicio por el caso mascarillas en las que "atentó contra el honor del partido".

Imagen de archivo de Víctor de Aldama.Imagen de archivo de Víctor de Aldama.Agencia EFE
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El PSOE ha anunciado que presentará una querella por injurias y calumnias contra el comisionista Víctor de Aldama por las "falsedades, injuriosas y calumniosas" que, a su entender, dirigió contra la formación en el juicio de las mascarillas.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el PSOE ha pedido licencia al Tribunal Supremo para presentar una querella por esas manifestaciones que atentan, a su juicio, contra el honor del partido.

El Partido Socialista no ha especificado por qué manifestaciones presenta la querella pero todo apunta a que podría ser por decir que una parte de las comisiones para Ábalos y Koldo eran para el partido y que Sánchez era "el número uno" de la trama.

El pasado 29 de abril, en su declaración en el Tribunal Supremo, el empresario Víctor de Aldama acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón uno" de la "banda organizada" a la que dijo pertenecer, seguido del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

"Se ha hablado mucho de jerarquías, que yo no voy a hablar de jerarquías, pero hay una cosa clara que viene del principio que a mí me gustaría dejar clara. Si hay una jerarquía en este caso y que yo estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón uno; el señor Ábalos es el escalafón dos, porque es el que daba y otorgaba; el señor Koldo García en el tres y yo en el cuatro, porque todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía, y como él mismo me transmitió el día del teatro (de La Latina)", declaró Aldama sin pruebas y con el claro objetivo de implicar a Pedro Sánchez y al PSOE.

En su informe final del juicio en el Tribunal Supremo contra los tres acusados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, desmintió estas palabras y aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era el número uno" en la "verdadera organización criminal" que, recalcó, conformaron el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama.

"No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama", pronunció.

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