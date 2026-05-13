Hasta 400 nazis incendian un albergue para solicitantes de asilo en Países Bajos con 15 refugiados dentro

Los detalles Afortunadamente, no se han producido pérdidas humanas, aunque las 400 personas de extrema derecha allí concentradas intentaron impedir que los bomberos llegasen al lugar para poder apagar las llamas.

Este miércoles se produjo un acto terrible en Loosdrecht, Países Bajos, donde un grupo de nazis intentó incendiar un albergue que acoge a solicitantes de asilo. En el interior del centro había 15 refugiados. Unas 400 personas se reunieron con el objetivo de quemar el lugar en protesta contra la política migratoria del gobierno neerlandés. A pesar de la presencia de personas dentro, los atacantes iniciaron el fuego y trataron de impedir que los bomberos llegaran al edificio. La policía declaró el estado de emergencia y desplegó unidades antidisturbios. Finalmente, los bomberos extinguieron el incendio, que solo afectó a los arbustos circundantes. El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, calificó los hechos como "absolutamente escandalosos".

Este miércoles hemos conocido un acto terrible a manos de un grupo de nazis. Han decidido provocar un incendio con la intención de que las llamas arrasaran un albergue en los Países Bajos. Un centro que acoge a personas que han llegado al país como solicitantes de asilo. En el interior, había 15 refugiados.

Ha ocurrido en la localidad de Loosdrecht. Hasta el albergue, para personas vulnerables y que esperan el estatus de refugiados tras huir de sus países de origen, se han concentrado hasta 400 personas. Su objetivo: quemar el centro de acogida. Según argumentan ellos, pretendían manifestarse contra la política migratoria del Gobierno de los Países Bajo.

No les ha importado que hubiese gente dentro. Han dejado volar su xenofobia y han iniciado las llamas. Una quincena de refugiados han quedado atrapados en el interior junto al personal administrativo. Y, por si lo hecho hasta el momento no fuera de energúmenos, ha dado un paso más allá. Han intentado impedir que los bomberos llegasen hasta el edificio. No querían que apagaran el fuego.

La policía tuvo que declarar el estado de emergencia y desplegar unidades antidisturbios para despejar la zona.

Finalmente, los bomberos han podido acceder al lugar y han conseguido extinguir el incendio. Por suerte y pese a la espera provocada, las llamas solo se habían extendido por los arbustos de alrededor del albergue para extranjeros solicitantes de asilo.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, ha calificado lo ocurrido como unos hechos "absolutamente escandalosos".

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