El médico estadounidense que atendió a los pasajeros con hantavirus en el crucero sale del aislamiento

Los detalles Stephen Kornfeld fue el único pasajero de EEUU enviado a la unidad especial de biocontención en Nebraska. Ahora, se unirá a los otros 15 estadounidenses que fueron trasladados a la Unidad Nacional de Cuarentena.

El médico estadounidense Stephen Kornfeld, que atendió a pasajeros del crucero MV Hondius durante un brote de hantavirus, ha salido del aislamiento tras ayudar a los enfermos a bordo. Kornfeld fue el único estadounidense trasladado a una unidad especial de biocontención en Nebraska debido a resultados no concluyentes de una prueba nasal. Posteriormente, se unió a otros 15 estadounidenses en la Unidad Nacional de Cuarentena. En una entrevista con CNN, Kornfeld describió síntomas similares a la gripe mientras estaba en el barco, pero ya no los presenta. La OMS reporta 11 casos de hantavirus en el crucero, con tres muertes y un riesgo bajo para la población mundial.

El médico estadounidense Stephen Kornfeld, que asistió a los pasajeros enfermos durante el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, ha salido del aislamiento en el que se encontraba tras haber ayudado a cuidar de las personas que enfermaron a bordo del barco.

Stephen Kornfeld ha sido el único estadounidense enviado a la unidad especial de biocontención en Nebraska después de que una prueba nasal que se realizó mostrase resultados no concluyentes sobre si tenía el virus.

El oncólogo fue uno de los más de 120 pasajeros y tripulantes evacuados del barco y trasladados en avión a diferentes países para cumplir la cuarentena.

Ahora, el hospital ha anunciado que Kornfeld se unirá a los otros 15 estadounidenses que fueron trasladados para su observación a la Unidad Nacional de Cuarentena, en lugar de a la unidad de biocontención, según ha informado The Associated Press.

El martes pasado, este médico realizó unas declaraciones en el programa 'Erin Burnett OutFront' de CNN. A través de una videollamada realizada desde su habitación de hospital, confesó encontrarse "de maravilla".

Durante esta entrevista, contó que mientras estuvo a bordo del barco presentó síntomas parecidos a los de la gripe, como sudores nocturnos, escalofríos y fatiga, pero ya no tenía ninguno.

Según detalló, el motivo de su aislamiento se debió a que la muestra nasal que se tomó en el barco y que fue analizada dos veces en Países Bajos, dio un resultado negativo y otro positivo. Tras esto, se realizó otra prueba al regresar a Estados Unidos que ha dado negativo, lo que le ha permitido salir de ese aislamiento.

En cuanto a las condiciones de su aislamiento, confesó que era "raro estar solo" en la habitación. "Pero entran las enfermeras, entran los médicos. Estoy en WhatsApp todo el rato. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo", reconoció.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene en 11 los casos de hantavirus en el crucero Hondius, los cuales corresponden a personas que estuvieron a bordo, y ha confirmado que el riesgo para la población mundial es bajo y que se seguirá vigilando la situación epidemiológica. Ese total incluye tres muertes, lo que ha supuesto una tasa de letalidad del 27%.

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